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США в апреле нарастили импорт кофе до исторического максимума
США в апреле нарастили импорт кофе до исторического максимума - 06.06.2025, ПРАЙМ
США в апреле нарастили импорт кофе до исторического максимума
США в апреле нарастили импорт кофе до исторического рекорда в денежном выражении, а в физическом – почти до трехлетнего максимума, подсчитало РИА Новости по... | 06.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. США в апреле нарастили импорт кофе до исторического рекорда в денежном выражении, а в физическом – почти до трехлетнего максимума, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. Скачок импорта произошел на фоне роста цен на кофе и ужесточения торговой политики США.
Так, в апреле 2025 года объемы импорта кофе Штатами в денежном выражении выросли до рекордных 1,31 миллиарда долларов. За месяц импорт увеличился на 11%, а в годовом выражении – в 1,7 раза.
При этом за первые четыре месяца этого года импорт вырос вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 4,25 миллиарда долларов.
В физическом выражении закупки кофе Штатами также выросли, несмотря на пошлины, введенные президентом страны Дональдом Трампом. В апреле импорт достиг 143,1 тысячи тонн – максимума с июля 2022 года. Рост составил 3% в месячном выражении и 1% в годовом. До этого, в марте, рост был более заметным: на 12% за месяц и на 2% в годовом выражении.
Больше всего в апреле США импортировали необжаренную арабику с кофеином - 863,6 тысячи тонн на 103 миллиона долларов. Основными поставщиками кофе в США были Бразилия - 272,4 миллиона долларов, Колумбия - 265,9 миллиона, Швейцария - 141,4 миллиона, Гондурас - 107,4 миллиона и Вьетнам - 82,4 миллиона.
Ранее РИА Новости подсчитало по данным ICE Futures, что кофе арабика стал самой подорожавшей сельскохозяйственной продукцией в этом году – его стоимость с начала года подскочила на 25,8%.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС.
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Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, МОСКВА, БРАЗИЛИЯ, Дональд Трамп, ЕС
США в апреле нарастили импорт кофе до исторического максимума
США в апреле нарастили импорт кофе до исторического максимума
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. США в апреле нарастили импорт кофе до исторического рекорда в денежном выражении, а в физическом – почти до трехлетнего максимума, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. Скачок импорта произошел на фоне роста цен на кофе и ужесточения торговой политики США.
Так, в апреле 2025 года объемы импорта кофе Штатами в денежном выражении выросли до рекордных 1,31 миллиарда долларов. За месяц импорт увеличился на 11%, а в годовом выражении – в 1,7 раза.
При этом за первые четыре месяца этого года импорт вырос вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 4,25 миллиарда долларов.
В физическом выражении закупки кофе Штатами также выросли, несмотря на пошлины, введенные президентом страны Дональдом Трампом. В апреле импорт достиг 143,1 тысячи тонн – максимума с июля 2022 года. Рост составил 3% в месячном выражении и 1% в годовом. До этого, в марте, рост был более заметным: на 12% за месяц и на 2% в годовом выражении.
Больше всего в апреле США импортировали необжаренную арабику с кофеином - 863,6 тысячи тонн на 103 миллиона долларов. Основными поставщиками кофе в США были Бразилия - 272,4 миллиона долларов, Колумбия - 265,9 миллиона, Швейцария - 141,4 миллиона, Гондурас - 107,4 миллиона и Вьетнам - 82,4 миллиона.
Ранее РИА Новости подсчитало по данным ICE Futures, что кофе арабика стал самой подорожавшей сельскохозяйственной продукцией в этом году – его стоимость с начала года подскочила на 25,8%.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС.