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Безработица в США в мае осталась на уровне 4,2% - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Безработица в США в мае осталась на уровне 4,2%
Безработица в США в мае осталась на уровне 4,2% - 06.06.2025, ПРАЙМ
Безработица в США в мае осталась на уровне 4,2%
Безработица в США в мае осталась на уровне апреля в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 139 тысяч, следует из... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:33+0300
2025-06-06T15:41+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Безработица в США в мае осталась на уровне апреля в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 139 тысяч, следует из данных министерства труда страны.Показатель безработицы совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics, а рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировался на 130 тысяч.Министерство также пересмотрело оценку роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в апреле - до 147 тысяч с 177 тысяч.Сообщается также, что почасовая заработная плата в стране в мае в месячном выражении увеличилась на 0,4%, или на 0,15 доллара, и составила 36,24 доллара, в годовом выражении ее рост составил 3,9%.Безработица в США достигла двузначных показателей в апреле 2020 года, когда она в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, затем показатель начал постепенно сокращаться.
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мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
15:33 06.06.2025 (обновлено: 15:41 06.06.2025)
 
Безработица в США в мае осталась на уровне 4,2%

Минтруд США: безработица в мае осталась на уровне 4,2%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Безработица в США в мае осталась на уровне апреля в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 139 тысяч, следует из данных министерства труда страны.
Показатель безработицы совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics, а рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировался на 130 тысяч.
Министерство также пересмотрело оценку роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в апреле - до 147 тысяч с 177 тысяч.
Сообщается также, что почасовая заработная плата в стране в мае в месячном выражении увеличилась на 0,4%, или на 0,15 доллара, и составила 36,24 доллара, в годовом выражении ее рост составил 3,9%.
Безработица в США достигла двузначных показателей в апреле 2020 года, когда она в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, затем показатель начал постепенно сокращаться.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
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