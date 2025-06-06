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США в апреле увеличили отгрузку стали - 06.06.2025, ПРАЙМ
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США в апреле увеличили отгрузку стали
США в апреле увеличили отгрузку стали - 06.06.2025, ПРАЙМ
США в апреле увеличили отгрузку стали
Металлургические заводы США отгрузили в апреле стали на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с начала 2025 года показатель также вырос,... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T10:51+0300
2025-06-06T10:51+0300
экономика
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Металлургические заводы США отгрузили в апреле стали на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с начала 2025 года показатель также вырос, сообщает отраслевой институт American Iron and Steel Institute (AISI). США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. "В апреле 2025 года... заводы США отгрузили 7 580 635 коротких тонн стали, что на 3,1% больше, чем 7 356 130 коротких тонн, отгруженных в апреле 2024 года", - говорится в релизе. Короткая, или американская, тонна составляет 907 килограммов. В месячном выражении отгрузки снизились на 1,9%, с 7 725 314 коротких тонн в марте 2025 года, указывается в сообщении. С начала года, в январе-апреле, показатель достиг 29 777 940 коротких тонн, что на 2,1% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 29 176 345 коротких тонн, сообщает AISI. American Iron and Steel Institute (AISI) - организация, занимающаяся вопросами металлургической промышленности в США, а также разработкой стандартов для стали и технологий ее производства. Основана в 1855 году.
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промышленность, сша, дональд трамп
Экономика, Промышленность, США, Дональд Трамп
10:51 06.06.2025
 
США в апреле увеличили отгрузку стали

AISI: металлургические заводы США в апреле увеличили отгрузку стали на 3%

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСталевары работают с жидким ферросплавом
Сталевары работают с жидким ферросплавом - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Металлургические заводы США отгрузили в апреле стали на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с начала 2025 года показатель также вырос, сообщает отраслевой институт American Iron and Steel Institute (AISI).
США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.
"В апреле 2025 года... заводы США отгрузили 7 580 635 коротких тонн стали, что на 3,1% больше, чем 7 356 130 коротких тонн, отгруженных в апреле 2024 года", - говорится в релизе. Короткая, или американская, тонна составляет 907 килограммов.
В месячном выражении отгрузки снизились на 1,9%, с 7 725 314 коротких тонн в марте 2025 года, указывается в сообщении.
С начала года, в январе-апреле, показатель достиг 29 777 940 коротких тонн, что на 2,1% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 29 176 345 коротких тонн, сообщает AISI.
American Iron and Steel Institute (AISI) - организация, занимающаяся вопросами металлургической промышленности в США, а также разработкой стандартов для стали и технологий ее производства. Основана в 1855 году.
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
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