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Индия предоставила Starlink ключевую лицензию для работы - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Индия предоставила Starlink ключевую лицензию для работы
Индия предоставила Starlink ключевую лицензию для работы - 06.06.2025, ПРАЙМ
Индия предоставила Starlink ключевую лицензию для работы
Власти Индии предоставили системе спутниковой связи Starlink американского предпринимателя Илона Маска ключевую лицензию, необходимую для начала работы в... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T13:22+0300
2025-06-06T13:22+0300
технологии
индия
starlink
spacex
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Власти Индии предоставили системе спутниковой связи Starlink американского предпринимателя Илона Маска ключевую лицензию, необходимую для начала работы в стране, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники. В июне газета Times of India сообщала, что правительство Индии одобрило компании Илона Маска Starlink заявку на получение лицензии на деятельность в сфере спутниковых коммуникаций в стране. Как уточняло издание, Starlink сможет начать работу на территории страны в ближайшее время, когда лицензия американской компании получит одобрение министерства внутренних дел и Индийского национального центра продвижения в космосе (IN-SPACe). "Starlink Илона Маска получила ключевую лицензию от министерства телекоммуникаций Индии", - говорится в материале агентства. Как отмечает Рейтер, это приближает компанию к тому, чтобы начать работу на территории Индии. В начале марта индийские телекоммуникационные компании Airtel и Jio заключили партнерские соглашения со Starlink, чтобы предоставить своим клиентам в Индии услуги высокоскоростного спутникового интернета. В организациях отметили, что спутниковая связь в республике поможет стране предоставлять необходимые услуги в отдаленных внутренних районах, где обычные услуги связи, как правило, обходятся дорого. Принадлежащая американскому миллиардеру компания SpaceX подала заявку на работу Starlink в Индии в октябре 2022 года. В апреле 2024 года индийское министерство электроники и информационных технологий одобрило заявку Starlink на работу в стране.
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технологии, индия, starlink, spacex
Технологии, ИНДИЯ, Starlink, SpaceX
13:22 06.06.2025
 
Индия предоставила Starlink ключевую лицензию для работы

Reuters: Индия предоставила Starlink ключевую лицензию для начала работы в стране

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Власти Индии предоставили системе спутниковой связи Starlink американского предпринимателя Илона Маска ключевую лицензию, необходимую для начала работы в стране, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
В июне газета Times of India сообщала, что правительство Индии одобрило компании Илона Маска Starlink заявку на получение лицензии на деятельность в сфере спутниковых коммуникаций в стране. Как уточняло издание, Starlink сможет начать работу на территории страны в ближайшее время, когда лицензия американской компании получит одобрение министерства внутренних дел и Индийского национального центра продвижения в космосе (IN-SPACe).
"Starlink Илона Маска получила ключевую лицензию от министерства телекоммуникаций Индии", - говорится в материале агентства.
Как отмечает Рейтер, это приближает компанию к тому, чтобы начать работу на территории Индии.
В начале марта индийские телекоммуникационные компании Airtel и Jio заключили партнерские соглашения со Starlink, чтобы предоставить своим клиентам в Индии услуги высокоскоростного спутникового интернета. В организациях отметили, что спутниковая связь в республике поможет стране предоставлять необходимые услуги в отдаленных внутренних районах, где обычные услуги связи, как правило, обходятся дорого.
Принадлежащая американскому миллиардеру компания SpaceX подала заявку на работу Starlink в Индии в октябре 2022 года. В апреле 2024 года индийское министерство электроники и информационных технологий одобрило заявку Starlink на работу в стране.
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