https://1prime.ru/20250606/stavka-858265159.html

ЦБ снизил ключевую ставку до 20%

ЦБ снизил ключевую ставку до 20% - 06.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ снизил ключевую ставку до 20%

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T13:31+0300

2025-06-06T13:31+0300

2025-06-06T13:31+0300

банк россии

ставка

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, следует из заявления регулятора.На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. На предыдущем заседании, в апреле, ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал принимать решения в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий."Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 20,00% годовых", - сказано в сегодняшнем заявлении.В предыдущий раз Банк России снижал ставку в сентябре 2022 года, доведя ее тогда до уровня 7,5% годовых. Но в середине 2023 года регулятор вынужден был начать повышение ставки на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых на заседании 6 июня, хотя ряд экспертов допускали снижение - на 1 процентный пункт.

https://1prime.ru/20250606/rubl-858261936.html

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ставка