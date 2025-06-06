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В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки до 17-18% к концу года

В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки до 17-18% к концу года - 06.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки до 17-18% к концу года

Банк России в этом году, вероятно, примет еще ряд решений о поступательном снижении ключевой ставки и может довести ее до 17-18% к концу года, заявил глава... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T14:31+0300

2025-06-06T14:31+0300

2025-06-06T14:31+0300

экономика

финансы

банки

анатолий аксаков

госдума

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России в этом году, вероятно, примет еще ряд решений о поступательном снижении ключевой ставки и может довести ее до 17-18% к концу года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. "Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20% с учетом замедления темпов инфляции и начавшегося охлаждения экономики. В текущем году регулятор, скорее всего, примет еще несколько решений о поступательном снижении ключевой ставки и может выйти на показатель 17-18% к концу года", - привела слова Аксакова его пресс-служба. Он отметил, что рост потребительских цен постепенно замедляется, хотя это движение было неоднородно и произошло преимущественно за счет непродовольственных товаров, на что повлияло в том числе укрепление рубля, которое в свою очередь может носить временный характер. В то же время все более явно проявляются признаки охлаждения экономики. А кредитование замедлилось во всех сегментах на фоне высоких ставок и ужесточения регулирования, добавил Аксаков. "В текущей ситуации Банк России действует рационально, минимизируя риски инфляционных скачков и сохраняя такой уровень жесткости денежно-кредитной политики, который держит под контролем рост цен и при этом не душит экономическую активность", - отметил депутат. При закреплении благоприятных трендов Банк России может продолжить снижать ставку с большим шагом – на 1-2 процентных пункта, считает Аксаков. "Это возможно при условии уменьшения инфляционных ожиданий, сокращения дефицита на рынке труда, а также нормализации бюджетной политики согласно ранее утвержденным параметрам. Таким образом, на заседании в июле при отсутствии внешних шоков регулятор может принять решение о снижении ставки до 19%", - указал он. Ставки по вкладам и кредитам в банках уже начали снижаться в последние месяцы, сегодняшнее решение Банка России укрепит эту тенденцию, добавил Аксаков.

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финансы, банки, анатолий аксаков, госдума