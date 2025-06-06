https://1prime.ru/20250606/stavka-858273391.html
Подход ЦБ к решению по ставке требует осторожности, заявила Набиуллина
Подход ЦБ к решению по ставке требует осторожности, заявила Набиуллина - 06.06.2025, ПРАЙМ
Подход ЦБ к решению по ставке требует осторожности, заявила Набиуллина
Подход ЦБ РФ к решению по ключевой ставке требует большей осторожности, возможны паузы между шагами, не исключено и повышение ключевой ставки, если инфляция... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:14+0300
2025-06-06T15:14+0300
2025-06-06T15:26+0300
банк россии
ставка
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Подход ЦБ РФ к решению по ключевой ставке требует большей осторожности, возможны паузы между шагами, не исключено и повышение ключевой ставки, если инфляция продолжит расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%."В условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большей осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться, тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.
https://1prime.ru/20250606/tsb-858273590.html
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ставка, эльвира набиуллина
Банк России, ставка, Эльвира Набиуллина
Подход ЦБ к решению по ставке требует осторожности, заявила Набиуллина
Набиуллина: подход ЦБ к решению по ключевой ставке требует осторожности
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Подход ЦБ РФ к решению по ключевой ставке требует большей осторожности, возможны паузы между шагами, не исключено и повышение ключевой ставки, если инфляция продолжит расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
"В условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большей осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться, тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Глава ЦБ рассказала об обсуждении вариантов решения по ставке