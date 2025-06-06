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Глава ЦБ рассказала, что лучше всего отражает ситуацию с инфляцией в России - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Глава ЦБ рассказала, что лучше всего отражает ситуацию с инфляцией в России
Глава ЦБ рассказала, что лучше всего отражает ситуацию с инфляцией в России - 06.06.2025, ПРАЙМ
Глава ЦБ рассказала, что лучше всего отражает ситуацию с инфляцией в России
Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала Девятую симфонию Бетховена музыкальным произведением, которое лучше всего отражает нынешнюю ситуацию с инфляцией в | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:49+0300
2025-06-06T16:22+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала Девятую симфонию Бетховена музыкальным произведением, которое лучше всего отражает нынешнюю ситуацию с инфляцией в России."Девятая симфония Бетховена", - ответила она в ходе пресс-конференции на вопрос, какое музыкальное произведение лучше всего сегодня отражает ситуацию с инфляцией в России, и находимся ли мы сейчас в миноре или мажоре.Девятая симфония была написана немецким композитором Людвигом ван Бетховеном в 1824 году. Она включает в себя часть поэмы Фридриха Шиллера "Ода к радости" и впервые в творчестве Бетховена сочетает человеческий голос в одном ряду с инструментами.Музыка в этой симфонии начинается с почти шёпота - едва слышной мелодии, как будто что-то великое ещё только зреет. Потом - всё больше инструментов, всё громче, всё шире, всё увереннее и радостнее.
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финансы
Банк России, Финансы
15:49 06.06.2025 (обновлено: 16:22 06.06.2025)
 
Глава ЦБ рассказала, что лучше всего отражает ситуацию с инфляцией в России

ЦБ: ситуацию с инфляцией в РФ лучше всего отражает Девятая симфония Бетховена

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала Девятую симфонию Бетховена музыкальным произведением, которое лучше всего отражает нынешнюю ситуацию с инфляцией в России.
"Девятая симфония Бетховена", - ответила она в ходе пресс-конференции на вопрос, какое музыкальное произведение лучше всего сегодня отражает ситуацию с инфляцией в России, и находимся ли мы сейчас в миноре или мажоре.
Девятая симфония была написана немецким композитором Людвигом ван Бетховеном в 1824 году. Она включает в себя часть поэмы Фридриха Шиллера "Ода к радости" и впервые в творчестве Бетховена сочетает человеческий голос в одном ряду с инструментами.
Музыка в этой симфонии начинается с почти шёпота - едва слышной мелодии, как будто что-то великое ещё только зреет. Потом - всё больше инструментов, всё громче, всё шире, всё увереннее и радостнее.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
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