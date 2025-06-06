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Россиянам объяснили, какой стаж поможет увеличить пенсию

Россиянам объяснили, какой стаж поможет увеличить пенсию - 06.06.2025, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, какой стаж поможет увеличить пенсию

Есть несколько разновидностей трудового стажа, наличие которых позволит увеличить вашу пенсию. Об этом рассказала агентству "Прайм" Юлия Финогенова, профессор... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T03:03+0300

2025-06-06T03:03+0300

2025-06-06T03:03+0300

пенсии

выход на пенсию

страховой стаж

общество

юлия финогенова

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Есть несколько разновидностей трудового стажа, наличие которых позволит увеличить вашу пенсию. Об этом рассказала агентству "Прайм" Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.Сделать это можно прежде всего за счет наличия трудового стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним. Есть еще льготный трудовой стаж, который он дает право выйти на пенсию раньше официально установленного возраста, пояснила финансист.Обычно к льготным категориям относятся сотрудники профессий, включенных в списки № 1 и № 2 (например, работники, занятые на подземных работах и работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда)."При наличии спецстажа пенсия может быть выше за счет повышенных тарифов страховых взносов, которые платят работодатели с фонда оплаты труда", - объясняет экономист.Если работник проработал в районах Крайнего Севера не менее 15 лет или приравненных к ним районах не менее 20 лет, то он имеет право на повышающий коэффициент 1,5 или 1,3 в отношении фиксированной выплаты в структуре страховой пенсии."Для назначения повышающего коэффициента необходимо, чтобы общий страховой стаж составлял не менее 25/20 лет для мужчин и женщин соответственно", - говорит Финогенова.Повлияет на размер пенсии и стаж работы в сельской местности. По словам эксперта, пенсионеры имеют право на доплату к страховой пенсии по старости или инвалидности в размере 25% к фиксированной выплате, если они имеют сельский стаж не менее 30 лет.Еще один фактор в пользу повышения пенсии - наличие "дореформенного" и "советского" стажей. Так, при расчете пенсии важно полностью учитывать стаж за периоды до 2002 год (начало первого этапа пенсионной реформы). В расчет пенсии до 2002 года принимается "стажевый коэффициент", а его размер составляет 0,55, при стаже 25/20 лет у мужчин и женщин соответственно. Если стаж меньше, то его размер пропорционально уменьшается, пояснила эксперт.Однако если стаж превышает 25/20 лет для мужчин/женщин, то за каждый полный год сверх требуемой нормы коэффициент стажа увеличивается на 0,01 (при максимальном значении 0,75)."Если же у пенсионера имеется стаж работы до 01.01.1990 г., то за каждый год "советского" стажа размер расчетного капитала (РПК) в рамках валоризации будет повышен на 1%", - объясняет Финогенова.РПК – это индивидуальный показатель, который рассчитывается, исходя из уровня зарплаты за любые пять лет до 2002 года. или за два года до начала пенсионной реформы 2002 года: срока дожития в году назначения пенсии; размера трудового стажа до 2002 года. Затем полученное значение РПК увеличивают на 10 процентов и на 1 процент за каждый год работы до 1991 года, объяснила Финогенова.

https://1prime.ru/20250525/pensiya-857870190.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, выход на пенсию, страховой стаж, общество , юлия финогенова