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Суд Петербурга зарегистрировал новый иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины"

Суд Петербурга зарегистрировал новый иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины" - 06.06.2025, ПРАЙМ

Суд Петербурга зарегистрировал новый иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал новый иск "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины",... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T09:58+0300

2025-06-06T09:58+0300

2025-06-06T09:58+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал новый иск "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины", требования российского газового концерна пока не уточняются, следует из материалов дела. "ПАО "Газпром" – исковое заявление... Ответчики... Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", – сообщается в карточке дела. Иск зарегистрирован 5 июня, дата его рассмотрения пока не назначена. Предмет и основания исковых требований в карточке пока не указаны. Ранее, в январе 2024 года, арбитражный суд Петербурга по иску "Газпрома" обязал НАК "Нафтогаз Украины" выплатить около 150 миллионов долларов в пользу "Газпрома" в случае нарушения запрета на продолжение разбирательства между сторонами в иностранном арбитраже. Тогда суд удовлетворил иск "Газпрома" с требованием запретить НАК "Нафтогаз Украины" продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты. Как следует из решения арбитражного суда, спор между сторонами вытекает из соглашения от 30 декабря 2019 года о транспортировке через Украину российского газа для европейских потребителей. В рамках этого судебного разбирательства арбитражный суд Петербурга в апреле 2025 года увеличил до 1,35 миллиарда долларов судебную неустойку, которая присуждена НАК "Нафтогаз Украины" на случай нарушения этой компанией запрета на судебные разбирательства с "Газпромом" за рубежом. При этом суд уточнил, что ходатайство российского газового концерна об увеличении судебной неустойки обусловлено, в частности, увеличением исковых требований "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" в иностранном арбитраже до около 1,351 миллиарда долларов. Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема – до 40-42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Так для транзита газа в Европу остался только один вход – газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа". "Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены. Но "Нафтогаз" из-за снижения поставок подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома" с требованием оплаты неоказанных услуг. "Газпром" 1 января 2025 года сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

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газ, россия, украина, санкт-петербург, газпром, нафтогаз украины