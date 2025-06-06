https://1prime.ru/20250606/sud-858262950.html
Компания из Гонконга отсудила в России бренды у Amazon и Nokia
Компания из Гонконга отсудила в России бренды у Amazon и Nokia - 06.06.2025, ПРАЙМ
Компания из Гонконга отсудила в России бренды у Amazon и Nokia
Суд по интеллектуальным правам полностью удовлетворил два иска зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited о прекращении правовой... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T12:53+0300
2025-06-06T12:53+0300
2025-06-06T12:53+0300
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам полностью удовлетворил два иска зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited о прекращении правовой охраны на территории России нескольких товарных знаков люксембургской Amazon Europe Core и одного товарного знака финской Nokia Solutions & Networks, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск к европейской структуре крупнейшего американского интернет-ритейлера Amazon, владеющей его интеллектуальной собственностью, был заявлен в отношении семи товарных знаков со словесным элементом Amazon. По данным Роспатента, они были зарегистрированы в России с 2010 по 2019 год для огромного количества товаров и услуг. Истец потребовал аннулировать российскую регистрацию брендов в связи с их неиспользованием правообладателем в России. Аналогичное требование к финской компании истец предъявил в отношении ее товарного знака Nokia Solutions and Networks, зарегистрированного в 2016 году для одного класса товаров и трех классов услуг, связанных с телекоммуникациями. В обоих случаях Multigoods Production просила прекратить правовую охрану брендов в России для всех товаров и услуг, для которых они зарегистрированы. В материалах суда говорится, что оба иска удовлетворены полностью. Всего Multigoods Production, с мая по ноябрь 2024 года подала в этот суд 20 исков к известным иностранным компаниям и два – к российским АО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" и ООО "Лошадиная сила". От части разбирательств истец уже отказался. Например, от иска к правообладателю серии брендов Akai. Кроме того, ему вернули один из исков к немецкой Hugo Boss, иски к британской Jaguar Land Rover Limited и японским Funai Electric Co и JT Trading Corporation Ltd. Иски к французской Michelin, американским Victoria's Secret и Amazon Technologies, испанской Inditex и ряду других ответчиков пока не рассмотрены.
https://1prime.ru/20250606/sud-858254276.html
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бизнес, технологии, amazon, роспатент, hugo boss
Бизнес, Технологии, Amazon, Роспатент, Hugo Boss
Компания из Гонконга отсудила в России бренды у Amazon и Nokia
Суд в Гонконге прекратил правовую охрану брендов Amazon Europe Core и Nokia в РФ
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам полностью удовлетворил два иска зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited о прекращении правовой охраны на территории России нескольких товарных знаков люксембургской Amazon Europe Core и одного товарного знака финской Nokia Solutions & Networks, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск к европейской структуре крупнейшего американского интернет-ритейлера Amazon, владеющей его интеллектуальной собственностью, был заявлен в отношении семи товарных знаков со словесным элементом Amazon. По данным Роспатента, они были зарегистрированы в России с 2010 по 2019 год для огромного количества товаров и услуг.
Истец потребовал аннулировать российскую регистрацию брендов в связи с их неиспользованием правообладателем в России.
Аналогичное требование к финской компании истец предъявил в отношении ее товарного знака Nokia Solutions and Networks, зарегистрированного в 2016 году для одного класса товаров и трех классов услуг, связанных с телекоммуникациями.
В обоих случаях Multigoods Production просила прекратить правовую охрану брендов в России для всех товаров и услуг, для которых они зарегистрированы. В материалах суда говорится, что оба иска удовлетворены полностью.
Всего Multigoods Production, с мая по ноябрь 2024 года подала в этот суд 20 исков к известным иностранным компаниям и два – к российским АО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" и ООО "Лошадиная сила". От части разбирательств истец уже отказался. Например, от иска к правообладателю серии брендов Akai. Кроме того, ему вернули один из исков к немецкой Hugo Boss, иски к британской Jaguar Land Rover Limited и японским Funai Electric Co и JT Trading Corporation Ltd.
Иски к французской Michelin, американским Victoria's Secret и Amazon Technologies, испанской Inditex и ряду других ответчиков пока не рассмотрены.
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