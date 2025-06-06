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В Швеции расследуют "необъяснимые" диверсии на телекоммуникационные вышки

В Швеции расследуют "необъяснимые" диверсии на телекоммуникационные вышки - 06.06.2025, ПРАЙМ

В Швеции расследуют "необъяснимые" диверсии на телекоммуникационные вышки

Полиция Швеции расследует серию из 30 "необъяснимых" диверсий на телекоммуникационные вышки, сообщает в пятницу телеканал SVT. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T11:15+0300

2025-06-06T11:15+0300

2025-06-06T11:15+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Полиция Швеции расследует серию из 30 "необъяснимых" диверсий на телекоммуникационные вышки, сообщает в пятницу телеканал SVT. "Полиция расследует серию из примерно 30 необъяснимых диверсионных нападений на телекоммуникационные вышки", - говорится в сообщении. Как уточняет телеканал, большинство инцидентов произошло на восточном побережье Швеции вблизи европейской автомагистрали E22. При этом нападавшие ничего не крадут, но перерезают кабели и ломают предохранители. Нападения, как сообщает телеканал, не привели к серьезным сбоям, лишь в некоторых случаях в результате инцидентов не работала мобильная связь. По данным SVT, полиция предполагает, что за этими нападениями стоит один и тот же субъект.

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