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В Швеции расследуют "необъяснимые" диверсии на телекоммуникационные вышки - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Швеции расследуют "необъяснимые" диверсии на телекоммуникационные вышки
В Швеции расследуют "необъяснимые" диверсии на телекоммуникационные вышки - 06.06.2025, ПРАЙМ
В Швеции расследуют "необъяснимые" диверсии на телекоммуникационные вышки
Полиция Швеции расследует серию из 30 "необъяснимых" диверсий на телекоммуникационные вышки, сообщает в пятницу телеканал SVT. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T11:15+0300
2025-06-06T11:15+0300
экономика
швеция
москва
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Полиция Швеции расследует серию из 30 "необъяснимых" диверсий на телекоммуникационные вышки, сообщает в пятницу телеканал SVT. "Полиция расследует серию из примерно 30 необъяснимых диверсионных нападений на телекоммуникационные вышки", - говорится в сообщении. Как уточняет телеканал, большинство инцидентов произошло на восточном побережье Швеции вблизи европейской автомагистрали E22. При этом нападавшие ничего не крадут, но перерезают кабели и ломают предохранители. Нападения, как сообщает телеканал, не привели к серьезным сбоям, лишь в некоторых случаях в результате инцидентов не работала мобильная связь. По данным SVT, полиция предполагает, что за этими нападениями стоит один и тот же субъект.
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швеция, москва
Экономика, ШВЕЦИЯ, МОСКВА
11:15 06.06.2025
 
В Швеции расследуют "необъяснимые" диверсии на телекоммуникационные вышки

SVT: полиция Швеции расследует серию диверсий на телекоммуникационные вышки

© Unsplash/Ryan Faulkner-HoggФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Ryan Faulkner-Hogg
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Полиция Швеции расследует серию из 30 "необъяснимых" диверсий на телекоммуникационные вышки, сообщает в пятницу телеканал SVT.
"Полиция расследует серию из примерно 30 необъяснимых диверсионных нападений на телекоммуникационные вышки", - говорится в сообщении.
Как уточняет телеканал, большинство инцидентов произошло на восточном побережье Швеции вблизи европейской автомагистрали E22. При этом нападавшие ничего не крадут, но перерезают кабели и ломают предохранители. Нападения, как сообщает телеканал, не привели к серьезным сбоям, лишь в некоторых случаях в результате инцидентов не работала мобильная связь.
По данным SVT, полиция предполагает, что за этими нападениями стоит один и тот же субъект.
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