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Акции Tesla дорожают, отыграв треть падения из-за конфликта Маска и Трампа - 06.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250606/tesla-858279501.html
Акции Tesla дорожают, отыграв треть падения из-за конфликта Маска и Трампа
Акции Tesla дорожают, отыграв треть падения из-за конфликта Маска и Трампа - 06.06.2025, ПРАЙМ
Акции Tesla дорожают, отыграв треть падения из-за конфликта Маска и Трампа
Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla растет на 5% в пятницу после падения в четверг на 14% на фоне конфликта между главой компании... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:43+0300
2025-06-06T16:43+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla растет на 5% в пятницу после падения в четверг на 14% на фоне конфликта между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, следует из данных торгов. По состоянию на 16.35 мск цена акций Tesla увеличивалась на 5,2% - до 299,51 доллара за ценную бумагу, минутами ранее рост доходил до 6%. В четверг акции компании подешевели на 14,3%. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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рынок, торги, сша, москва, дональд трамп, tesla
Экономика, Рынок, Торги, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Tesla
16:43 06.06.2025
 
Акции Tesla дорожают, отыграв треть падения из-за конфликта Маска и Трампа

Акции Tesla растут на 5% на фоне конфликта между Маском и Трампом

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобильный салон Moscow Tesla Club
Автомобильный салон Moscow Tesla Club - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla растет на 5% в пятницу после падения в четверг на 14% на фоне конфликта между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.35 мск цена акций Tesla увеличивалась на 5,2% - до 299,51 доллара за ценную бумагу, минутами ранее рост доходил до 6%. В четверг акции компании подешевели на 14,3%.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект".
Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Фьючерсы Уолл-стрит растут на охлаждении перепалки между Маском и Трампом
14:47
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАМОСКВАДональд ТрампTesla
 
 
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