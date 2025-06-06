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Акции Tesla дорожают, отыграв треть падения из-за конфликта Маска и Трампа

Акции Tesla дорожают, отыграв треть падения из-за конфликта Маска и Трампа - 06.06.2025, ПРАЙМ

Акции Tesla дорожают, отыграв треть падения из-за конфликта Маска и Трампа

Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla растет на 5% в пятницу после падения в четверг на 14% на фоне конфликта между главой компании... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T16:43+0300

2025-06-06T16:43+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla растет на 5% в пятницу после падения в четверг на 14% на фоне конфликта между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, следует из данных торгов. По состоянию на 16.35 мск цена акций Tesla увеличивалась на 5,2% - до 299,51 доллара за ценную бумагу, минутами ранее рост доходил до 6%. В четверг акции компании подешевели на 14,3%. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

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рынок, торги, сша, москва, дональд трамп, tesla