https://1prime.ru/20250606/tesla-858279501.html
Акции Tesla дорожают, отыграв треть падения из-за конфликта Маска и Трампа
Акции Tesla дорожают, отыграв треть падения из-за конфликта Маска и Трампа - 06.06.2025, ПРАЙМ
Акции Tesla дорожают, отыграв треть падения из-за конфликта Маска и Трампа
Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla растет на 5% в пятницу после падения в четверг на 14% на фоне конфликта между главой компании... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:43+0300
2025-06-06T16:43+0300
2025-06-06T16:43+0300
экономика
рынок
торги
сша
москва
дональд трамп
tesla
https://cdnn.1prime.ru/img/83094/57/830945786_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_7e19efa26c49646b4061186571244e2d.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla растет на 5% в пятницу после падения в четверг на 14% на фоне конфликта между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, следует из данных торгов. По состоянию на 16.35 мск цена акций Tesla увеличивалась на 5,2% - до 299,51 доллара за ценную бумагу, минутами ранее рост доходил до 6%. В четверг акции компании подешевели на 14,3%. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
https://1prime.ru/20250606/fyuchersy--858271740.html
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83094/57/830945786_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_ac5f8712c4e873bcb7b804a4df02ce0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, москва, дональд трамп, tesla
Экономика, Рынок, Торги, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Tesla
Акции Tesla дорожают, отыграв треть падения из-за конфликта Маска и Трампа
Акции Tesla растут на 5% на фоне конфликта между Маском и Трампом
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla растет на 5% в пятницу после падения в четверг на 14% на фоне конфликта между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.35 мск цена акций Tesla увеличивалась на 5,2% - до 299,51 доллара за ценную бумагу, минутами ранее рост доходил до 6%. В четверг акции компании подешевели на 14,3%.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект".
Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Фьючерсы Уолл-стрит растут на охлаждении перепалки между Маском и Трампом