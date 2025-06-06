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Венгрия поблагодарила Россию за бесперебойные поставки нефти и газа
Венгрия поблагодарила Россию за бесперебойные поставки нефти и газа - 06.06.2025, ПРАЙМ
Венгрия поблагодарила Россию за бесперебойные поставки нефти и газа
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что созвонился с российским вице-премьером Александром Новаком, поблагодарил... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T21:35+0300
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БУДАПЕШТ, 6 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что созвонился с российским вице-премьером Александром Новаком, поблагодарил за бесперебойные поставки газа и нефти в Венгрию и получил заверения от российской стороны, что снабжение Будапешта энергоносителями будет гарантировано и в дальнейшем. "Мы с Александром Новаком, вице-премьером России по энергетике, сегодня рассмотрели состояние венгерско-российского энергетического сотрудничества и установили, что поставки нефти и природного газа из России продолжают беспрепятственно поступать в Венгрию, за что я выразил ему свою благодарность", - написал Сийярто в соцсетях.По его словам, Новак подтвердил, что Россия продолжит обеспечивать поставки энергоносителей, необходимые для снабжения Венгрии, и правовую среду, необходимую для беспрепятственных поставок. "Европа - в основном из-за своих собственных ошибок - сталкивается с постоянными энергетическими кризисами. А мы гарантируем безопасность энергоснабжения страны даже в этих неопределенных обстоятельствах. Россия играет в этом ключевую роль, и даже не по политическим, а по географическим причинам", - отметил Сийярто. После разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник Сийярто заявил, что для Венгрии неприемлем отказ от сотрудничества с Россией в энергетике, поскольку тогда венгры вынуждены будут в несколько раз больше платить за коммунальные услуги, Ранее Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что Венгрия планирует получить в 2025 году 7,5-8 миллиардов кубометров газа из РФ по "Турецкому потоку", что составляет почти полную мощность газопровода. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа.
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газ, россия, венгрия, рф, будапешт, петер сийярто, александр новак, сергей лавров, facebook, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, РФ, Будапешт, Петер Сийярто, Александр Новак, Сергей Лавров, Facebook, Газопровод "Турецкий поток"
Венгрия поблагодарила Россию за бесперебойные поставки нефти и газа
Сийярто поблагодарил Новака за бесперебойные поставки газа и нефти в Венгрию
БУДАПЕШТ, 6 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что созвонился с российским вице-премьером Александром Новаком, поблагодарил за бесперебойные поставки газа и нефти в Венгрию и получил заверения от российской стороны, что снабжение Будапешта энергоносителями будет гарантировано и в дальнейшем.
"Мы с Александром Новаком, вице-премьером России по энергетике, сегодня рассмотрели состояние венгерско-российского энергетического сотрудничества и установили, что поставки нефти и природного газа из России продолжают беспрепятственно поступать в Венгрию, за что я выразил ему свою благодарность", - написал Сийярто в соцсетях.
По его словам, Новак подтвердил, что Россия продолжит обеспечивать поставки энергоносителей, необходимые для снабжения Венгрии, и правовую среду, необходимую для беспрепятственных поставок.
"Европа - в основном из-за своих собственных ошибок - сталкивается с постоянными энергетическими кризисами. А мы гарантируем безопасность энергоснабжения страны даже в этих неопределенных обстоятельствах. Россия играет в этом ключевую роль, и даже не по политическим, а по географическим причинам", - отметил Сийярто.
После разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник Сийярто заявил, что для Венгрии неприемлем отказ от сотрудничества с Россией в энергетике, поскольку тогда венгры вынуждены будут в несколько раз больше платить за коммунальные услуги,
Ранее Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что Венгрия планирует получить в 2025 году 7,5-8 миллиардов кубометров газа из РФ по "Турецкому потоку", что составляет почти полную мощность газопровода. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа.
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