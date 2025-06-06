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Венгрия поблагодарила Россию за бесперебойные поставки нефти и газа

Венгрия поблагодарила Россию за бесперебойные поставки нефти и газа - 06.06.2025, ПРАЙМ

Венгрия поблагодарила Россию за бесперебойные поставки нефти и газа

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что созвонился с российским вице-премьером Александром Новаком, поблагодарил... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T21:35+0300

2025-06-06T21:35+0300

2025-06-06T21:35+0300

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БУДАПЕШТ, 6 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что созвонился с российским вице-премьером Александром Новаком, поблагодарил за бесперебойные поставки газа и нефти в Венгрию и получил заверения от российской стороны, что снабжение Будапешта энергоносителями будет гарантировано и в дальнейшем. "Мы с Александром Новаком, вице-премьером России по энергетике, сегодня рассмотрели состояние венгерско-российского энергетического сотрудничества и установили, что поставки нефти и природного газа из России продолжают беспрепятственно поступать в Венгрию, за что я выразил ему свою благодарность", - написал Сийярто в соцсетях.По его словам, Новак подтвердил, что Россия продолжит обеспечивать поставки энергоносителей, необходимые для снабжения Венгрии, и правовую среду, необходимую для беспрепятственных поставок. "Европа - в основном из-за своих собственных ошибок - сталкивается с постоянными энергетическими кризисами. А мы гарантируем безопасность энергоснабжения страны даже в этих неопределенных обстоятельствах. Россия играет в этом ключевую роль, и даже не по политическим, а по географическим причинам", - отметил Сийярто. После разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник Сийярто заявил, что для Венгрии неприемлем отказ от сотрудничества с Россией в энергетике, поскольку тогда венгры вынуждены будут в несколько раз больше платить за коммунальные услуги, Ранее Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что Венгрия планирует получить в 2025 году 7,5-8 миллиардов кубометров газа из РФ по "Турецкому потоку", что составляет почти полную мощность газопровода. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа.

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газ, россия, венгрия, рф, будапешт, петер сийярто, александр новак, сергей лавров, facebook, газопровод "турецкий поток"