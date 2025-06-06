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Экс-советник Трампа призвал начать расследование против Маска - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экс-советник Трампа призвал начать расследование против Маска
Экс-советник Трампа призвал начать расследование против Маска - 06.06.2025, ПРАЙМ
Экс-советник Трампа призвал начать расследование против Маска
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон призвал начать расследование против американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T00:40+0300
2025-06-06T00:40+0300
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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон призвал начать расследование против американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и немедленно депортировать его на фоне публичного конфликта с американским лидером. "Они должны начать официальное расследование его иммиграционного статуса, поскольку я твердо убежден, что он является нелегальным чужаком, его следует немедленно депортировать из страны", - сказал Бэннон в интервью газете New York Times. Кроме того, Бэннон также выступил за разрыв всех государственных контрактов с Маском, призвал начать расследования в связи с якобы употреблением миллиардером наркотиков и попыткой заполучить засекреченную информацию от Пентагона по Китаю. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый президентом Дональдом Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляет налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Маск выступил резко против этого законопроекта, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
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Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, New York Times, Конгресс США
00:40 06.06.2025
 
Экс-советник Трампа призвал начать расследование против Маска

Экс-советник Трампа Бэннон призвал начать расследование против Илона Маска

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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон призвал начать расследование против американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и немедленно депортировать его на фоне публичного конфликта с американским лидером.
"Они должны начать официальное расследование его иммиграционного статуса, поскольку я твердо убежден, что он является нелегальным чужаком, его следует немедленно депортировать из страны", - сказал Бэннон в интервью газете New York Times.
Кроме того, Бэннон также выступил за разрыв всех государственных контрактов с Маском, призвал начать расследования в связи с якобы употреблением миллиардером наркотиков и попыткой заполучить засекреченную информацию от Пентагона по Китаю.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый президентом Дональдом Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляет налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Маск выступил резко против этого законопроекта, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙДональд ТрампNew York TimesКонгресс США
 
 
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