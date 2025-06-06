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Премьер Канады общается с Трампом, сообщили СМИ

Премьер Канады общается с Трампом, сообщили СМИ - 06.06.2025, ПРАЙМ

Премьер Канады общается с Трампом, сообщили СМИ

Премьер-министр Канады Марк Карни общается с президентом США Дональдом Трампом для достижения торговой сделки и возможности снять пошлины с канадских товаров,... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T02:44+0300

2025-06-06T02:44+0300

2025-06-06T02:44+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни общается с президентом США Дональдом Трампом для достижения торговой сделки и возможности снять пошлины с канадских товаров, импортируемых в Штаты, отмечает телеканала CBC со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - с 25% до 50%. Президент США Дональд Трамп ранее оправдывал это решение необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии. Премьер-министр Канады Марк Карни отреагировал на повышение Вашингтоном импортных пошлин на сталь и алюминий, назвав их "необоснованным". По словам CBC, сначала неназванные источники, осведомленные о разговорах, подтвердили звонки телеканалу, а затем министр промышленности Мелани Жоли сообщила журналистам, что Карни и Трамп "разговаривают друг с другом". "Премьер-министр Марк Карни и президент США Дональд Трамп ведут закрытые переговоры о заключении торгового соглашения и отмене пошлин... Оба лидера несколько раз звонили по вечерам и обменивались текстовыми сообщениями о торговле с момента визита Карни в Белый дом в прошлом месяце", - сообщил телеканал. Как заявили источники, переговоры направлены на достижение соглашения по "торговой войне" США против Канады. Источники добавили телеканалу, что они надеются на принятие соглашения между США и Канадой до саммита "Большой семерки" (G7), который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.

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мировая экономика, сша, канада, москва, марк карни, дональд трамп