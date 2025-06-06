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ЦБ отметил сокращение денежной базы России
ЦБ отметил сокращение денежной базы России - 06.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил сокращение денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 30 мая снизилась до 18,032 триллиона рублей с 18,092 триллиона на 23 мая, сообщил Банк России. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T11:11+0300
2025-06-06T11:11+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 30 мая снизилась до 18,032 триллиона рублей с 18,092 триллиона на 23 мая, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю снизился на 59,6 миллиарда рублей, или на 0,33%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы, россия, рф, банк россии
Банк России, Финансы, РОССИЯ, РФ, Банк России
ЦБ отметил сокращение денежной базы России
ЦБ: объем денежной базы в узком определении за неделю снизился на 0,33%
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 30 мая снизилась до 18,032 триллиона рублей с 18,092 триллиона на 23 мая, сообщил Банк России.
Таким образом, показатель за неделю снизился на 59,6 миллиарда рублей, или на 0,33%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
ЦБ отметил сокращение денежной базы России