https://1prime.ru/20250606/tsb-858265662.html

ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий

ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий - 06.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, при этом регулятор... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T13:38+0300

2025-06-06T13:38+0300

2025-06-06T13:38+0300

банк россии

финансы

банки

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, при этом регулятор ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении Центробанка. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20250606/stavka-858265159.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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