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ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий
ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий - 06.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий
Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, при этом регулятор... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T13:38+0300
2025-06-06T13:38+0300
2025-06-06T13:38+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, при этом регулятор ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении Центробанка. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - сказано в сообщении.
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финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий
ЦБ ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, при этом регулятор ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении Центробанка.
"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - сказано в сообщении.
ЦБ снизил ключевую ставку до 20%