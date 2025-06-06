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ЦБ видит постепенное замедление роста внутреннего спроса в экономике - 06.06.2025, ПРАЙМ
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ЦБ видит постепенное замедление роста внутреннего спроса в экономике
ЦБ видит постепенное замедление роста внутреннего спроса в экономике - 06.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ видит постепенное замедление роста внутреннего спроса в экономике
Оперативные экономические данные, в том числе за второй квартал текущего года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса в России,... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T13:38+0300
2025-06-06T13:38+0300
банк россии
финансы
россия
москва
росстат
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Оперативные экономические данные, в том числе за второй квартал текущего года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса в России, говорится в пресс-релизе Банка России. По данным Росстата, ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года. "Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные, в том числе во втором квартале 2025 года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса", - сказано в сообщении.
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финансы, россия, москва, росстат
Банк России, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Росстат
13:38 06.06.2025
 
ЦБ видит постепенное замедление роста внутреннего спроса в экономике

ЦБ заявил о замедлении роста внутреннего спроса в России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России.
Флаг на здании Центрального банка России. - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Оперативные экономические данные, в том числе за второй квартал текущего года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса в России, говорится в пресс-релизе Банка России.
По данным Росстата, ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года.
"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные, в том числе во втором квартале 2025 года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса", - сказано в сообщении.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий
13:38
 
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