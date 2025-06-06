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ЦБ видит постепенное замедление роста внутреннего спроса в экономике

ЦБ видит постепенное замедление роста внутреннего спроса в экономике - 06.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ видит постепенное замедление роста внутреннего спроса в экономике

Оперативные экономические данные, в том числе за второй квартал текущего года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса в России,... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T13:38+0300

2025-06-06T13:38+0300

2025-06-06T13:38+0300

банк россии

финансы

россия

москва

росстат

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Оперативные экономические данные, в том числе за второй квартал текущего года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса в России, говорится в пресс-релизе Банка России. По данным Росстата, ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года. "Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные, в том числе во втором квартале 2025 года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса", - сказано в сообщении.

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финансы, россия, москва, росстат