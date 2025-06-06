https://1prime.ru/20250606/tsb-858265800.html
ЦБ видит постепенное замедление роста внутреннего спроса в экономике
ЦБ видит постепенное замедление роста внутреннего спроса в экономике - 06.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ видит постепенное замедление роста внутреннего спроса в экономике
Оперативные экономические данные, в том числе за второй квартал текущего года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса в России,... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T13:38+0300
2025-06-06T13:38+0300
2025-06-06T13:38+0300
банк россии
финансы
россия
москва
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/82721/77/827217796_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_82a540db065c9fc974c48a819cc65145.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Оперативные экономические данные, в том числе за второй квартал текущего года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса в России, говорится в пресс-релизе Банка России. По данным Росстата, ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года. "Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные, в том числе во втором квартале 2025 года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса", - сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20250606/tsb-858265662.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82721/77/827217796_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_24a2580374b0be87e220b9861da59ee2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, москва, росстат
Банк России, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Росстат
ЦБ видит постепенное замедление роста внутреннего спроса в экономике
ЦБ заявил о замедлении роста внутреннего спроса в России
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Оперативные экономические данные, в том числе за второй квартал текущего года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса в России, говорится в пресс-релизе Банка России.
По данным Росстата, ВВП России в первом квартале 2025 года вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 4,5% в четвертом квартале 2024 года.
"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные, в том числе во втором квартале 2025 года, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса", - сказано в сообщении.
ЦБ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий