https://1prime.ru/20250606/tsb-858266152.html

Глава РФПИ оценил снижение ключевой ставки ЦБ

Глава РФПИ оценил снижение ключевой ставки ЦБ - 06.06.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ оценил снижение ключевой ставки ЦБ

Снижение Банком России ключевой ставки создает дополнительные условия для инвестиций, роста производственного сектора и экономики, прокомментировал решение... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T13:40+0300

2025-06-06T13:40+0300

2025-06-06T13:40+0300

экономика

финансы

банки

кирилл дмитриев

банк россии

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Снижение Банком России ключевой ставки создает дополнительные условия для инвестиций, роста производственного сектора и экономики, прокомментировал решение регулятора глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Сегодня Банк России принял решение о снижении ключевой ставки (на 1 п.п., до 20%) - впервые с 2022 года. Снижение ставки создаёт дополнительные условия для инвестиций, роста производственного сектора и экономики", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250606/stavka-858265159.html

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финансы, банки, кирилл дмитриев, банк россии