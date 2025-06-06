https://1prime.ru/20250606/tsb-858266299.html

Банк России сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке

Банк России сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке - 06.06.2025, ПРАЙМ

Банк России сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке

Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T13:41+0300

2025-06-06T13:41+0300

2025-06-06T13:41+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов. На предыдущем заседании, в апреле, ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал принимать решения в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Ожидаемая направленность шагов - снижение или повышение - указаны не были. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - говорится и в новом заявлении. Таким образом, сигнал сохранен.

https://1prime.ru/20250606/tsb-858266152.html

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финансы