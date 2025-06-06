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Банк России сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке
Банк России сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке - 06.06.2025, ПРАЙМ
Банк России сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке
Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T13:41+0300
2025-06-06T13:41+0300
2025-06-06T13:41+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов. На предыдущем заседании, в апреле, ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал принимать решения в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Ожидаемая направленность шагов - снижение или повышение - указаны не были. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - говорится и в новом заявлении. Таким образом, сигнал сохранен.
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финансы
Банк России сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке
ЦБ в заявлении по ставке сохранил нейтральный сигнал по дальнейшим шагам
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.
На предыдущем заседании, в апреле, ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал принимать решения в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Ожидаемая направленность шагов - снижение или повышение - указаны не были.
"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - говорится и в новом заявлении.
Таким образом, сигнал сохранен.
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