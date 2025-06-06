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Годовая инфляция в России замедлилась до 9,8%, заявил ЦБ - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Годовая инфляция в России замедлилась до 9,8%, заявил ЦБ
Годовая инфляция в России замедлилась до 9,8%, заявил ЦБ - 06.06.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в России замедлилась до 9,8%, заявил ЦБ
Годовая инфляция в России, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%, сообщил ЦБ РФ по итогам совета директоров. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T13:42+0300
2025-06-06T13:42+0300
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финансы
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в России, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%, сообщил ЦБ РФ по итогам совета директоров. "Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%", - говорится в сообщении. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
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Банк России, РОССИЯ, Финансы, РФ, Банк России
13:42 06.06.2025
 
Годовая инфляция в России замедлилась до 9,8%, заявил ЦБ

ЦБ: годовая инфляция в России замедлилась до 9,8%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в России, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%, сообщил ЦБ РФ по итогам совета директоров.
"Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%", - говорится в сообщении.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
Флаг на здании Центрального банка России. - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
ЦБ видит постепенное замедление роста внутреннего спроса в экономике
13:38
 
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