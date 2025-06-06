https://1prime.ru/20250606/tsb-858266473.html

Годовая инфляция в России замедлилась до 9,8%, заявил ЦБ

Годовая инфляция в России замедлилась до 9,8%, заявил ЦБ - 06.06.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в России замедлилась до 9,8%, заявил ЦБ

Годовая инфляция в России, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%, сообщил ЦБ РФ по итогам совета директоров. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T13:42+0300

2025-06-06T13:42+0300

2025-06-06T13:42+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в России, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%, сообщил ЦБ РФ по итогам совета директоров. "Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%", - говорится в сообщении. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.

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россия, финансы, рф, банк россии