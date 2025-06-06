https://1prime.ru/20250606/tsb-858273290.html

Набиуллина: снижение ставки не означает смягчения денежно-кредитных условий

Набиуллина: снижение ставки не означает смягчения денежно-кредитных условий - 06.06.2025, ПРАЙМ

Набиуллина: снижение ставки не означает смягчения денежно-кредитных условий

Сегодняшнее решение о снижении ключевой ставки ЦБ РФ не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T15:12+0300

2025-06-06T15:12+0300

2025-06-06T15:27+0300

банк россии

финансы

банки

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Сегодняшнее решение о снижении ключевой ставки ЦБ РФ не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%."Сегодняшнее снижение ключевой ставки, принимая во внимание замедление инфляции, не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий в реальном выражении", - сказала глава ЦБ.Как говорилось в заявлении Банка России по итогам совета директоров, регулятор будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, при этом ЦБ ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20250606/tsb-858273590.html

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финансы, банки, эльвира набиуллина