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ЦБ не исключает повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина - 06.06.2025, ПРАЙМ
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ЦБ не исключает повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина
ЦБ не исключает повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина - 06.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ не исключает повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина
Не исключено повышение ключевой ставки, если инфляция продолжит расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:14+0300
2025-06-06T15:27+0300
банк россии
эльвира набиуллина
финансы
банки
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Не исключено повышение ключевой ставки, если инфляция продолжит расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%."В условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большей осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться, тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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эльвира набиуллина, финансы, банки
Банк России, Эльвира Набиуллина, Финансы, Банки
15:14 06.06.2025 (обновлено: 15:27 06.06.2025)
 
ЦБ не исключает повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ не исключает повышения ключевой ставки, если инфляция продолжит расти

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Не исключено повышение ключевой ставки, если инфляция продолжит расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
"В условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большей осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться, тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
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Банк РоссииЭльвира НабиуллинаФинансыБанки
 
 
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