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ЦБ не исключает повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина

ЦБ не исключает повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина - 06.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ не исключает повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина

Не исключено повышение ключевой ставки, если инфляция продолжит расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T15:14+0300

2025-06-06T15:14+0300

2025-06-06T15:27+0300

банк россии

эльвира набиуллина

финансы

банки

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Не исключено повышение ключевой ставки, если инфляция продолжит расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%."В условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большей осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться, тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.

https://1prime.ru/20250606/banki-858274007.html

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эльвира набиуллина, финансы, банки