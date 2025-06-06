https://1prime.ru/20250606/tsb-858273590.html

Глава ЦБ рассказала об обсуждении вариантов решения по ставке

Глава ЦБ рассказала об обсуждении вариантов решения по ставке - 06.06.2025, ПРАЙМ

Глава ЦБ рассказала об обсуждении вариантов решения по ставке

ЦБ РФ сегодня рассматривал два варианта решения по ключевой ставке: сохранение и снижение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T15:16+0300

2025-06-06T15:16+0300

2025-06-06T15:28+0300

банк россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ сегодня рассматривал два варианта решения по ключевой ставке: сохранение и снижение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%."Мы сегодня рассматривали два варианта. Были предложения за неизменность ставки, были предложения за снижение ставки. При этом надо отметить, что многие из тех, кто предлагал сохранить ставку сейчас, допускали ее снижение на следующем июльском заседании", - сказала Набиуллина.Она добавила, что также была дискуссия, на сколько снижать ставку - на 0,5 или 1 процентный пункт. Совет директоров в итоге решил, что накопилось достаточно фактов для снижения ключевой ставки до 20%."Более существенный шаг не рассматривался", - подчеркнула Набиуллина.

https://1prime.ru/20250606/tsb-858273489.html

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эльвира набиуллина