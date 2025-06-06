https://1prime.ru/20250606/tsb-858273590.html
Глава ЦБ рассказала об обсуждении вариантов решения по ставке
Глава ЦБ рассказала об обсуждении вариантов решения по ставке - 06.06.2025, ПРАЙМ
Глава ЦБ рассказала об обсуждении вариантов решения по ставке
ЦБ РФ сегодня рассматривал два варианта решения по ключевой ставке: сохранение и снижение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:16+0300
2025-06-06T15:16+0300
2025-06-06T15:28+0300
банк россии
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853745144_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c5c92818032d0d211b11c11c84c2eb9c.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ сегодня рассматривал два варианта решения по ключевой ставке: сохранение и снижение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%."Мы сегодня рассматривали два варианта. Были предложения за неизменность ставки, были предложения за снижение ставки. При этом надо отметить, что многие из тех, кто предлагал сохранить ставку сейчас, допускали ее снижение на следующем июльском заседании", - сказала Набиуллина.Она добавила, что также была дискуссия, на сколько снижать ставку - на 0,5 или 1 процентный пункт. Совет директоров в итоге решил, что накопилось достаточно фактов для снижения ключевой ставки до 20%."Более существенный шаг не рассматривался", - подчеркнула Набиуллина.
https://1prime.ru/20250606/tsb-858273489.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853745144_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_afa770c89e2d92d1a3b16afccf0e374c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ рассказала об обсуждении вариантов решения по ставке
Набиуллина: ЦБ рассматривал сохранение или снижение ключевой ставки
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ сегодня рассматривал два варианта решения по ключевой ставке: сохранение и снижение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
"Мы сегодня рассматривали два варианта. Были предложения за неизменность ставки, были предложения за снижение ставки. При этом надо отметить, что многие из тех, кто предлагал сохранить ставку сейчас, допускали ее снижение на следующем июльском заседании", - сказала Набиуллина.
Она добавила, что также была дискуссия, на сколько снижать ставку - на 0,5 или 1 процентный пункт. Совет директоров в итоге решил, что накопилось достаточно фактов для снижения ключевой ставки до 20%.
"Более существенный шаг не рассматривался", - подчеркнула Набиуллина.
ЦБ не исключает повышения ключевой ставки, заявила Набиуллина