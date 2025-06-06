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ЦБ учел в прогнозе по инфляции повышение тарифов ЖКХ, заявила Набиуллина - 06.06.2025, ПРАЙМ
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ЦБ учел в прогнозе по инфляции повышение тарифов ЖКХ, заявила Набиуллина
ЦБ учел в прогнозе по инфляции повышение тарифов ЖКХ, заявила Набиуллина - 06.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ учел в прогнозе по инфляции повышение тарифов ЖКХ, заявила Набиуллина
Банк России уже учел в своем прогнозе по инфляции июльское повышение тарифов ЖКХ: это приведет лишь к разовому колебанию цен, заявила глава - Набиуллина в ходе... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:32+0300
2025-06-06T15:56+0300
банк россии
жкх
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России уже учел в своем прогнозе по инфляции июльское повышение тарифов ЖКХ: это приведет лишь к разовому колебанию цен, заявила глава - Набиуллина в ходе своей пресс-конференции.С 1 июля 2025 года в России произойдёт плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ, в среднем по стране они вырастут на 11,9%."Действительно, тарифы на жилищно-коммунальные услуги растут выше инфляции, и нас это беспокоит связи с тем, что это задает инерцию в повышенных инфляционных ожиданиях. Но что касается самой динамики индексации тарифов, то рост тарифов был объявлен заранее, давно. Мы его уже учли и в наших решениях, и в нашем прогнозе", - сказала Набиуллина.Она также добавила, что "в июле в момент повышения тарифов может быть разовое ускорение цен на жилищно-коммунальные услуги и в целом общей инфляции", однако затем "месячные приросты цен продолжат замедляться".Как пояснила глава ЦБ, обычно такие разовые колебания не требуют вмешательства в денежно-кредитную политику. Но люди смотрят на скачок цен на ЖКУ и переносят это на более широкий круг цен и товаров, на свои будущие решения. "Поэтому растут инфляционные ожидания, и как раз, может быть, эти повышенные новые параметры индексации жилищно-коммунальных услуг и ожидания роста тарифов они могут быть одной из причин, почему инфляционные ожидания людей, несмотря на замедление инфляции, не снижаются", - заключила Набиуллина.
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жкх
Банк России, ЖКХ
15:32 06.06.2025 (обновлено: 15:56 06.06.2025)
 
ЦБ учел в прогнозе по инфляции повышение тарифов ЖКХ, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ учел в прогнозе по инфляции повышение тарифов ЖКХ

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России уже учел в своем прогнозе по инфляции июльское повышение тарифов ЖКХ: это приведет лишь к разовому колебанию цен, заявила глава - Набиуллина в ходе своей пресс-конференции.
С 1 июля 2025 года в России произойдёт плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ, в среднем по стране они вырастут на 11,9%.
"Действительно, тарифы на жилищно-коммунальные услуги растут выше инфляции, и нас это беспокоит связи с тем, что это задает инерцию в повышенных инфляционных ожиданиях. Но что касается самой динамики индексации тарифов, то рост тарифов был объявлен заранее, давно. Мы его уже учли и в наших решениях, и в нашем прогнозе", - сказала Набиуллина.
Она также добавила, что "в июле в момент повышения тарифов может быть разовое ускорение цен на жилищно-коммунальные услуги и в целом общей инфляции", однако затем "месячные приросты цен продолжат замедляться".
Как пояснила глава ЦБ, обычно такие разовые колебания не требуют вмешательства в денежно-кредитную политику. Но люди смотрят на скачок цен на ЖКУ и переносят это на более широкий круг цен и товаров, на свои будущие решения. "Поэтому растут инфляционные ожидания, и как раз, может быть, эти повышенные новые параметры индексации жилищно-коммунальных услуг и ожидания роста тарифов они могут быть одной из причин, почему инфляционные ожидания людей, несмотря на замедление инфляции, не снижаются", - заключила Набиуллина.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Банк России допустил снижение прогноза по инфляции
15:18
 
Банк РоссииЖКХ
 
 
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