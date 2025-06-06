https://1prime.ru/20250606/tsb-858275914.html
ЦБ не ожидает массового перетока средств населения на фондовый рынок
ЦБ не ожидает массового перетока средств населения на фондовый рынок - 06.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ не ожидает массового перетока средств населения на фондовый рынок
Банк России не ожидает массового перетока средств населения со вкладов на фондовый рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:51+0300
2025-06-06T15:51+0300
2025-06-06T16:05+0300
банк россии
банк россии
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России не ожидает массового перетока средств населения со вкладов на фондовый рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Мы не ожидаем массового перетока средств со вкладов на потребительский рынок или на фондовый рынок либо в валюту. Например, доходность по валютным вкладам сильно ниже рублевых и валютные вклады в отличие от рублевых еще подвержены валютному риску. Рублевые вклады в пределах страховой суммы - это по сути безрисковый продукт", - сказала она."Какой-то переток в инструменты фондового рынка - это нормально, главное, чтобы люди, когда направляют свои средства в фондовый рынок, они понимали, что это более высокие уровни риска, понимали, какой лучше инструмент им подходит. Например, для самых консервативных инвесторов, которые хотят разместить свои средства на фондовом рынке, это программа долгосрочных сбережений. По сути, это действительно ближе к сбережениям, чем к инвестициям", - добавила она.ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
https://1prime.ru/20250606/stavka-858275827.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, финансы
Банк России, Банк России, Финансы
ЦБ не ожидает массового перетока средств населения на фондовый рынок
Набиуллина: ЦБ не ждет массового перетока средств населения со вкладов на фондовый рынок
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России не ожидает массового перетока средств населения со вкладов на фондовый рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Мы не ожидаем массового перетока средств со вкладов на потребительский рынок или на фондовый рынок либо в валюту. Например, доходность по валютным вкладам сильно ниже рублевых и валютные вклады в отличие от рублевых еще подвержены валютному риску. Рублевые вклады в пределах страховой суммы - это по сути безрисковый продукт", - сказала она.
"Какой-то переток в инструменты фондового рынка - это нормально, главное, чтобы люди, когда направляют свои средства в фондовый рынок, они понимали, что это более высокие уровни риска, понимали, какой лучше инструмент им подходит. Например, для самых консервативных инвесторов, которые хотят разместить свои средства на фондовом рынке, это программа долгосрочных сбережений. По сути, это действительно ближе к сбережениям, чем к инвестициям", - добавила она.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
Глава ЦБ рассказала, что лучше всего отражает ситуацию с инфляцией в России