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ЦБ не ожидает массового перетока средств населения на фондовый рынок

ЦБ не ожидает массового перетока средств населения на фондовый рынок - 06.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ не ожидает массового перетока средств населения на фондовый рынок

Банк России не ожидает массового перетока средств населения со вкладов на фондовый рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T15:51+0300

2025-06-06T15:51+0300

2025-06-06T16:05+0300

банк россии

банк россии

финансы

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России не ожидает массового перетока средств населения со вкладов на фондовый рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Мы не ожидаем массового перетока средств со вкладов на потребительский рынок или на фондовый рынок либо в валюту. Например, доходность по валютным вкладам сильно ниже рублевых и валютные вклады в отличие от рублевых еще подвержены валютному риску. Рублевые вклады в пределах страховой суммы - это по сути безрисковый продукт", - сказала она."Какой-то переток в инструменты фондового рынка - это нормально, главное, чтобы люди, когда направляют свои средства в фондовый рынок, они понимали, что это более высокие уровни риска, понимали, какой лучше инструмент им подходит. Например, для самых консервативных инвесторов, которые хотят разместить свои средства на фондовом рынке, это программа долгосрочных сбережений. По сути, это действительно ближе к сбережениям, чем к инвестициям", - добавила она.ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, финансы