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ЦБ не ожидает массового перетока средств населения на фондовый рынок - 06.06.2025, ПРАЙМ
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ЦБ не ожидает массового перетока средств населения на фондовый рынок
ЦБ не ожидает массового перетока средств населения на фондовый рынок - 06.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ не ожидает массового перетока средств населения на фондовый рынок
Банк России не ожидает массового перетока средств населения со вкладов на фондовый рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:51+0300
2025-06-06T16:05+0300
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финансы
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России не ожидает массового перетока средств населения со вкладов на фондовый рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Мы не ожидаем массового перетока средств со вкладов на потребительский рынок или на фондовый рынок либо в валюту. Например, доходность по валютным вкладам сильно ниже рублевых и валютные вклады в отличие от рублевых еще подвержены валютному риску. Рублевые вклады в пределах страховой суммы - это по сути безрисковый продукт", - сказала она."Какой-то переток в инструменты фондового рынка - это нормально, главное, чтобы люди, когда направляют свои средства в фондовый рынок, они понимали, что это более высокие уровни риска, понимали, какой лучше инструмент им подходит. Например, для самых консервативных инвесторов, которые хотят разместить свои средства на фондовом рынке, это программа долгосрочных сбережений. По сути, это действительно ближе к сбережениям, чем к инвестициям", - добавила она.ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
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банк россии, финансы
Банк России, Банк России, Финансы
15:51 06.06.2025 (обновлено: 16:05 06.06.2025)
 
ЦБ не ожидает массового перетока средств населения на фондовый рынок

Набиуллина: ЦБ не ждет массового перетока средств населения со вкладов на фондовый рынок

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России не ожидает массового перетока средств населения со вкладов на фондовый рынок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Мы не ожидаем массового перетока средств со вкладов на потребительский рынок или на фондовый рынок либо в валюту. Например, доходность по валютным вкладам сильно ниже рублевых и валютные вклады в отличие от рублевых еще подвержены валютному риску. Рублевые вклады в пределах страховой суммы - это по сути безрисковый продукт", - сказала она.
"Какой-то переток в инструменты фондового рынка - это нормально, главное, чтобы люди, когда направляют свои средства в фондовый рынок, они понимали, что это более высокие уровни риска, понимали, какой лучше инструмент им подходит. Например, для самых консервативных инвесторов, которые хотят разместить свои средства на фондовом рынке, это программа долгосрочных сбережений. По сути, это действительно ближе к сбережениям, чем к инвестициям", - добавила она.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
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