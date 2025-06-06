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ЦБ примет меры, чтобы торговые войны не разгоняли инфляцию
ЦБ примет меры, чтобы торговые войны не разгоняли инфляцию - 06.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ примет меры, чтобы торговые войны не разгоняли инфляцию
Банк России следит за ситуацией вокруг торговых войн и примет в случае их усиления меры, чтобы не допустить нового витка инфляции, заявила глава Банка России... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:06+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России следит за ситуацией вокруг торговых войн и примет в случае их усиления меры, чтобы не допустить нового витка инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Если торговые войны усилятся, ударят по нашему экспорту, то мы будем принимать такие решения, и по ставке, чтобы не было нового витка инфляции", - сказала она. "Внешнеторговые ограничения, которые ограничивают экспорт в устойчивом режиме, они, по сути, вычитают из того, что мы называем потенциальным ВВП, с того уровня спроса, который экономика может себе позволить без разгона инфляции. И, соответственно, нам надо будет принимать это во внимание в решениях по траектории ключевой ставки", - добавил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами.
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москва, сша, китай, эльвира набиуллина
Экономика, МОСКВА, США, КИТАЙ, Эльвира Набиуллина
ЦБ примет меры, чтобы торговые войны не разгоняли инфляцию
Набиуллина: ЦБ примет меры, чтобы торговые войны не разгоняли инфляцию
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России следит за ситуацией вокруг торговых войн и примет в случае их усиления меры, чтобы не допустить нового витка инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Если торговые войны усилятся, ударят по нашему экспорту, то мы будем принимать такие решения, и по ставке, чтобы не было нового витка инфляции", - сказала она.
"Внешнеторговые ограничения, которые ограничивают экспорт в устойчивом режиме, они, по сути, вычитают из того, что мы называем потенциальным ВВП, с того уровня спроса, который экономика может себе позволить без разгона инфляции. И, соответственно, нам надо будет принимать это во внимание в решениях по траектории ключевой ставки", - добавил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами.
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