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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 июня
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 июня - 06.06.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 июня
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 0,98 копейки, до 11,011 рубля, курс доллара вырос на 4,31 копейки, до 79,1703 рубля,... | 06.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 0,98 копейки, до 11,011 рубля, курс доллара вырос на 4,31 копейки, до 79,1703 рубля, евро - снизился на 26,81 копейки, до 90,3954 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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рынок, финансы, банк россии
Банк России, Рынок, Финансы, Банк России
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 июня
Официальный курс юаня на пятницу - 11,01 руб, доллара - 79,17 руб, евро - 90,4 руб
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 0,98 копейки, до 11,011 рубля, курс доллара вырос на 4,31 копейки, до 79,1703 рубля, евро - снизился на 26,81 копейки, до 90,3954 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ назвал лимит на покупки в рассрочку в 50 тысяч рублей компромиссным