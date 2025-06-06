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ЦБ выпустит монету в честь 100-летия Всероссийского общества слепых
ЦБ выпустит монету в честь 100-летия Всероссийского общества слепых - 06.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ выпустит монету в честь 100-летия Всероссийского общества слепых
Банк России 9 июня выпустит памятную серебряную монету из серии "Исторические события", посвященную 100-летию Всероссийского общества слепых, сообщает... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T13:34+0300
2025-06-06T13:34+0300
2025-06-06T13:59+0300
банк россии
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России 9 июня выпустит памятную серебряную монету из серии "Исторические события", посвященную 100-летию Всероссийского общества слепых, сообщает регулятор."Банк России 9 июня 2025 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летие Всероссийского общества слепых" серии "Исторические события" (каталожный № 5111-0520)", - говорится в сообщении.Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2025 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.На оборотной стороне монеты расположены цветной рельефный логотип Всероссийского общества слепых; рельефная надпись "100 лет", выполненная шрифтом Брайля, внизу - рельефная надпись в две строки "100 лет". Также над логотипом ВОС размещен выполненный в технике лазерного матирования QR-код. При наведении камеры смартфона открывается официальный сайт ВОС, на котором можно получить информацию о монете с помощью тифлокомментирования.Тираж монеты - 5 тысяч экземпляров, она изготовлена качеством "пруф", уточнил регулятор.
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ЦБ выпустит монету в честь 100-летия Всероссийского общества слепых
ЦБ выпустит памятную монету в честь 100-летия Всероссийского общества слепых
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банк России 9 июня выпустит памятную серебряную монету из серии "Исторические события", посвященную 100-летию Всероссийского общества слепых, сообщает регулятор.
"Банк России 9 июня 2025 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летие Всероссийского общества слепых" серии "Исторические события" (каталожный № 5111-0520)", - говорится в сообщении.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2025 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены цветной рельефный логотип Всероссийского общества слепых; рельефная надпись "100 лет", выполненная шрифтом Брайля, внизу - рельефная надпись в две строки "100 лет". Также над логотипом ВОС размещен выполненный в технике лазерного матирования QR-код. При наведении камеры смартфона открывается официальный сайт ВОС, на котором можно получить информацию о монете с помощью тифлокомментирования.
Тираж монеты - 5 тысяч экземпляров, она изготовлена качеством "пруф", уточнил регулятор.
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