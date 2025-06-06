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Турция в апреле нарастила импорт древесины из России на треть
Турция в апреле нарастила импорт древесины из России на треть - 06.06.2025, ПРАЙМ
Турция в апреле нарастила импорт древесины из России на треть
Турция в апреле этого года нарастила импорт древесины из России на треть, а бумаги - на 13%, до максимальных значений почти за два года, подсчитало РИА Новости... | 06.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Турция в апреле этого года нарастила импорт древесины из России на треть, а бумаги - на 13%, до максимальных значений почти за два года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в апреле Анкара купила у Москвы древесины и изделий из нее на 20,6 миллиона долларов, что стало максимумом с августа 2023 года. За месяц турецкий древесный импорт вырос почти на треть, а в годовом выражении - на 1%.
Больше всего в апреле Турция закупала у Москвы обработанные лесоматериалы толщиной до 6 миллиметров - на 8,5 миллиона долларов, клееную фанеру - на 4,45 миллиона, профилированные брусья, доски и планки - на 1,95 миллиона, обработанные лесоматериалы толщиной более 6 миллиметров – на 1,94 миллиона, а также древесно-волокнистые плиты - на 1,89 миллиона.
Также до максимума с июля 2023 года выросли поставки из РФ в Турцию бумаги и изделий из нее (17,5 миллиона долларов). Рост в годовом выражении составил 14%, а в месячном - 13%.
Больше всего импортировались крафт-бумага и крафт-картон - на 7,5 миллиона долларов, немелованные бумага и картон – на 4,7 миллиона, бумажные салфетки, полотенца, вата - на 2,2 миллиона, газетная бумага – на 1,7 миллиона.
По поставкам древесины в Турцию Россия стала первой. В пятерку также вошли Украина (10,2 миллиона долларов), США (7,2 миллиона), Китай (6,7 миллиона) и Румыния (3,4 миллиона). А в бумажном импорте Анкары Россия заняла пятое место. Вместе с ней в топ-5 вошли Китай (53,9 миллиона долларов), Германия (44 миллиона), Финляндия (31,8 миллиона) и Швеция (21 миллион).
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россия, мировая экономика, турция, москва, анкара
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Анкара
Турция в апреле нарастила импорт древесины из России на треть
Турция в апреле нарастила импорт древесины из России на треть, бумаги - на 13%
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Турция в апреле этого года нарастила импорт древесины из России на треть, а бумаги - на 13%, до максимальных значений почти за два года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в апреле Анкара купила у Москвы древесины и изделий из нее на 20,6 миллиона долларов, что стало максимумом с августа 2023 года. За месяц турецкий древесный импорт вырос почти на треть, а в годовом выражении - на 1%.
Больше всего в апреле Турция закупала у Москвы обработанные лесоматериалы толщиной до 6 миллиметров - на 8,5 миллиона долларов, клееную фанеру - на 4,45 миллиона, профилированные брусья, доски и планки - на 1,95 миллиона, обработанные лесоматериалы толщиной более 6 миллиметров – на 1,94 миллиона, а также древесно-волокнистые плиты - на 1,89 миллиона.
Также до максимума с июля 2023 года выросли поставки из РФ в Турцию бумаги и изделий из нее (17,5 миллиона долларов). Рост в годовом выражении составил 14%, а в месячном - 13%.
Больше всего импортировались крафт-бумага и крафт-картон - на 7,5 миллиона долларов, немелованные бумага и картон – на 4,7 миллиона, бумажные салфетки, полотенца, вата - на 2,2 миллиона, газетная бумага – на 1,7 миллиона.
По поставкам древесины в Турцию Россия стала первой. В пятерку также вошли Украина (10,2 миллиона долларов), США (7,2 миллиона), Китай (6,7 миллиона) и Румыния (3,4 миллиона). А в бумажном импорте Анкары Россия заняла пятое место. Вместе с ней в топ-5 вошли Китай (53,9 миллиона долларов), Германия (44 миллиона), Финляндия (31,8 миллиона) и Швеция (21 миллион).