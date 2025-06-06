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Коротченко: ответный удар ВС РФ может носить комбинированный характер

Коротченко: ответный удар ВС РФ может носить комбинированный характер - 06.06.2025, ПРАЙМ

Коротченко: ответный удар ВС РФ может носить комбинированный характер

Ответный удар ВС РФ на недавние террористические атаки Украины по российской гражданской железнодорожной инфраструктуре в приграничных областях, приведшие к... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T00:34+0300

2025-06-06T00:34+0300

2025-06-06T00:34+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Ответный удар ВС РФ на недавние террористические атаки Украины по российской гражданской железнодорожной инфраструктуре в приграничных областях, приведшие к гибели мирных граждан, а также по нескольким военным аэродромам дальней авиации может носить комбинированный характер, включая нанесение поражения военным объектам ВСУ и предприятиям украинского ВПК баллистическими ракетами типа "Искандер-М" и "Кинжал", крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также БПЛА самолетного типа, считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В среду президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства РФ, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. Он подчеркнул, что все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между РФ и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса. Комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, Путин задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин в разговоре с лидером США Дональдом Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам. Он отметил, что ответ России на украинские удары по российским аэродромам будет "таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные". "Российский удар возмездия будет носить не только массированный, но и комбинированный характер (при соответствующем политическом решении), исходя из достижения задач, обеспечивающих гарантированное поражение широкой номенклатуры украинских военных целей и объектов, а также уничтожение задействованных для доставки западных вооружений объектов транспортной логистики и портовой инфраструктуры Украины, которые будут определены в качестве ответной меры за террористические атаки, проведенные в отношении российской железнодорожной инфраструктуры России в приграничных регионах, а также атаки на военные аэродромов базирования дальней авиации ВКС России", - заявил РИА Новости Коротченко. По его словам, важным фактором является учет при планировании такого удара сил и средств противовоздушной обороны противника, имея ввиду возможности ВСУ по задействованию поставленных Украине странами НАТО систем и комплексов ПВО. "По заранее назначенным объектам на Украине могут быть применены как баллистические ракеты, включая, очевидно, комплексы "Искандер-М" и "Кинжал", а также, возможно, и иные ракетные комплексы, крылатые ракеты морского и воздушного базирования, при наличии, повторюсь, соответствующего политического решения", - отметил собеседник агентства. По его мнению, для успешной нейтрализации попыток Украины использовать комплексы ПВО возможно использование дронов, призванных создать избыточность и перегрузить противозадирную оборону противника. "Что касается целей, то ими могут стать объекты системы военного управления, транспортной, железнодорожной и морской логистики, портовой инфраструктуры, обеспечивающие поставки и транспортировки вооружения, боеприпасов, военной техники, поступающей на Украину, предприятия военно-промышленного комплекса, в том числе используемые для сборки из западных комплектующих вооружения и военной техники непосредственно на территории Украины", - сказал Коротченко. Он также предполагает, что объектом ударов могут стать нефтяные, топливные базы, обеспечивающие функционирование механизированных подразделений ВСУ, точки дислокации крупных украинских войсковых формирований, базы и центры подготовки украинских военнослужащих, а также места дислокации иностранных наемников и западных ЧВК. Планирование комплексного удара, время и целеуказания будут тщательно осуществляться для достижения максимального поражающего эффекта. "Следует подчеркнуть, что Российская Федерация не атакует ни гражданские объекты, ни мирное население. Целью являются исключительно военные объекты либо объекты, обеспечивающие функционирования военного управления Украины и централизованного ведения боевых действий со стороны киевского террористического режима", - заявил Коротченко. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

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россия, украина, рф, киев, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, всу, вс рф, вкс