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Канье Уэст призвал помириться Трампа и Маска
Канье Уэст призвал помириться Трампа и Маска - 06.06.2025, ПРАЙМ
Канье Уэст призвал помириться Трампа и Маска
Американский рэпер Канье Уэст призвал помириться президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, которые обмениваются взаимными упреками и колкостями... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T02:50+0300
2025-06-06T02:50+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Американский рэпер Канье Уэст призвал помириться президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, которые обмениваются взаимными упреками и колкостями в ходе публичной ссоры.
"Братишки, пожалуйста, не надо. Мы вас обоих так любим!" - написал Уэст в социальной сети Х.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
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США, МОСКВА, Дональд Трамп, Канье Уэст, Tesla
Канье Уэст призвал помириться Трампа и Маска
Канье Уэст призвал Трампа и Маска помириться
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Американский рэпер Канье Уэст призвал помириться президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, которые обмениваются взаимными упреками и колкостями в ходе публичной ссоры.
"Братишки, пожалуйста, не надо. Мы вас обоих так любим!" - написал Уэст в социальной сети Х.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.