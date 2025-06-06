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Канье Уэст призвал помириться Трампа и Маска

Канье Уэст призвал помириться Трампа и Маска - 06.06.2025, ПРАЙМ

Канье Уэст призвал помириться Трампа и Маска

Американский рэпер Канье Уэст призвал помириться президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, которые обмениваются взаимными упреками и колкостями... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T02:50+0300

2025-06-06T02:50+0300

2025-06-06T02:50+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Американский рэпер Канье Уэст призвал помириться президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, которые обмениваются взаимными упреками и колкостями в ходе публичной ссоры. "Братишки, пожалуйста, не надо. Мы вас обоих так любим!" - написал Уэст в социальной сети Х. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сша, москва, дональд трамп, канье уэст, tesla