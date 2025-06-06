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Глава Минфина Украины признал случаи коррупции при закупке вооружений
Глава Минфина Украины признал случаи коррупции при закупке вооружений - 06.06.2025, ПРАЙМ
Глава Минфина Украины признал случаи коррупции при закупке вооружений
Министр финансов Украины Сергей Марченко признал случаи коррупции в стране, в том числе со стороны чиновников, при закупке вооружений и боеприпасов. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T12:40+0300
2025-06-06T12:40+0300
2025-06-06T12:40+0300
экономика
общество
мировая экономика
украина
сергей марченко
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко признал случаи коррупции в стране, в том числе со стороны чиновников, при закупке вооружений и боеприпасов. Министр в интервью агентству Bloomberg комментировал слова журналиста о том, что на Украине есть задокументированные факты коррупции, в том числе среди чиновников минобороны. "Когда мы говорим о закупке вооружений, боеприпасов, определенно может быть много проблем, связанных с некоторыми министерствами и некоторыми предприятиями ... Есть много посредников, которые пытаются помочь нам найти снаряды, например .... Вот почему есть некоторые люди, бизнесмены, посредники, которые берут свою долю", - заявил он. При этом Марченко отметил, что "не винит министерства" и жителей Украины. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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общество , мировая экономика, украина, сергей марченко
Экономика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Сергей Марченко
Глава Минфина Украины признал случаи коррупции при закупке вооружений
Глава Минфина Украины Марченко признал случаи коррупции при закупке вооружений
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко признал случаи коррупции в стране, в том числе со стороны чиновников, при закупке вооружений и боеприпасов.
Министр в интервью агентству Bloomberg комментировал слова журналиста о том, что на Украине есть задокументированные факты коррупции, в том числе среди чиновников минобороны.
"Когда мы говорим о закупке вооружений, боеприпасов, определенно может быть много проблем, связанных с некоторыми министерствами и некоторыми предприятиями ... Есть много посредников, которые пытаются помочь нам найти снаряды, например .... Вот почему есть некоторые люди, бизнесмены, посредники, которые берут свою долю", - заявил он.
При этом Марченко отметил, что "не винит министерства" и жителей Украины.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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