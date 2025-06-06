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Португалия намерена повысить привлекательность "золотой визы"

Португалия намерена повысить привлекательность "золотой визы" - 06.06.2025, ПРАЙМ

Португалия намерена повысить привлекательность "золотой визы"

Португалия намерена повысить привлекательность программы "золотой визы" для увеличения инвестиций в страну, передает агентство Блумберг со ссылкой на... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T10:30+0300

2025-06-06T10:30+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Португалия намерена повысить привлекательность программы "золотой визы" для увеличения инвестиций в страну, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра-делегата при правительстве страны Антониу Лейтана Амару. "Золотые визы", также известные как инвестиционные, предоставляют возможность получить вид на жительство в стране за определенные инвестиции или бизнес-деятельность. "Менее чем через два месяца после того, как Испания отменила "золотую визу" из-за опасений по поводу ее влияния на рынок жилья, Португалия рассматривает возможность сделать более привлекательными свою программу "золотой визы" и специальный налоговый режим для экспатриантов", - говорится в материале агентства. В интервью политик заявил, что обсуждаемые меры будут направлены на увеличение иностранных инвестиций и привлечение в экономику страны кадрового потенциала со всего мира. По его словам, цель заключается в том, чтобы укрепить имидж Португалии как "инвестиционного направления". Амару добавил, что правительство рассматривает возможность организации "золотой визы" и налоговых программ "более эффективным и экономически выгодным способом", обеспечивая при этом экономическую и социальную справедливость таких изменений. Испания с 3 апреля прекратила выдачу "золотых виз", которые ранее позволяли иностранцам получить вид на жительство при покупке недвижимости на сумму свыше 500 тысяч евро. Решение соответствует рекомендации Еврокомиссии, которая в 2022 году призвала страны ЕС прекратить предоставление гражданства или вида на жительство за инвестиции.

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