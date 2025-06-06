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Аналитик объяснила, что стоит за вкладами под 30% годовых

Аналитик объяснила, что стоит за вкладами под 30% годовых - 06.06.2025, ПРАЙМ

Аналитик объяснила, что стоит за вкладами под 30% годовых

В последнее время предложения по рублевым вкладам под 30% годовых вызвали ажиотаж на рынке. Что за ними стоит, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T02:02+0300

2025-06-06T02:02+0300

2025-06-06T02:02+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В последнее время предложения по рублевым вкладам под 30% годовых вызвали ажиотаж на рынке. Что за ними стоит, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.“Эти продукты — скорее исключение, чем норма. Они, как правило, идут в комплекте с дополнительными условиями (подключение пакета услуг, покупка страховки или инвестиционных продуктов) либо открываются на сильно ограниченные суммы (например, у одного из крупных банков было предложение до 50 000 руб)”, - пояснила она.Средний уровень ставок по классическим вкладам сейчас гораздо скромнее — в районе 15% годовых по данным базы Банки.ру, он напрямую зависит от ключевой ставки Банка России (21%), которая не менялась с октября 2024 года.Сверхвысокие ставки по отдельным продуктам — это, прежде всего, маркетинг и точечное привлечение ликвидности отдельными банками, а не отражение общей картины. Такие вклады помогают банкам нарастить клиентскую базу или закрыть краткосрочные цели по ликвидности, но говорить о том, что банковская система ждет резкого повышения ключевой ставки сейчас оснований нет, добавила Замалеева.Наоборот, рынок все больше закладывает ожидания того, что Банк России начнет снижение ставки уже во втором полугодии, если инфляция продолжит замедляться. Данные за последние месяцы показывают, что инфляция в годовом выражении держится на уровне 10%, а по состоянию на 26 мая составила 9,8%, показав снижение к апрелю. Однако пока регулятор сохраняет жесткую риторику, чтобы закрепить эффект дезинфляции.“Для клиентов и пользователей важно понимать: единичные "громкие" предложения — это не сигнал о смене тренда на рынке, а отдельные, зачастую временные маркетинговые истории. Ставки по депозитам, как и раньше, остаются чувствительными к ключевой ставке, а значит, ориентироваться стоит на динамику среднерыночных показателей, а не на единичные рекламные акции”, - заключила аналитик.

https://1prime.ru/20250603/banki-858152739.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банковский вклад, финансы, банки, банки.ру