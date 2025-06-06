https://1prime.ru/20250606/volodin-858250895.html

Зеленский сделал терроризм идеологией Киева, заявил Володин

Зеленский сделал терроризм идеологией Киева, заявил Володин - 06.06.2025, ПРАЙМ

Зеленский сделал терроризм идеологией Киева, заявил Володин

Утративший легитимность Владимир Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T08:22+0300

2025-06-06T08:22+0300

2025-06-06T08:22+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Утративший легитимность Владимир Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Просроченный… Утративший легитимность Зеленский, борясь за личную власть, сделал терроризм государственной идеологией киевского режима", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что Зеленский несёт персональную ответственность за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей. По словам Володина, главе киевского режима не нужен мир, и он не думает о гражданах Украины и о будущем страны. "Этот просроченный обмылок хочет любыми способами, любой ценой сохраниться во власти, цепляясь за неё", - сказал председатель Госдумы. Володин добавил, что парламенты европейских государств должны осознать свою ответственность за действия Зеленского, которые он предпринимает во многом с их одобрения или молчаливого согласия. "За гибель мирных граждан ответить придётся!!!" - заключил он.

https://1prime.ru/20250605/zelenskiy-858233636.html

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общество , россия, украина, владимир зеленский, вячеслав володин, госдума