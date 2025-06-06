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Зеленский сделал терроризм идеологией Киева, заявил Володин
Зеленский сделал терроризм идеологией Киева, заявил Володин - 06.06.2025, ПРАЙМ
Зеленский сделал терроризм идеологией Киева, заявил Володин
Утративший легитимность Владимир Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T08:22+0300
2025-06-06T08:22+0300
2025-06-06T08:22+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Утративший легитимность Владимир Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Просроченный… Утративший легитимность Зеленский, борясь за личную власть, сделал терроризм государственной идеологией киевского режима", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что Зеленский несёт персональную ответственность за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей. По словам Володина, главе киевского режима не нужен мир, и он не думает о гражданах Украины и о будущем страны. "Этот просроченный обмылок хочет любыми способами, любой ценой сохраниться во власти, цепляясь за неё", - сказал председатель Госдумы. Володин добавил, что парламенты европейских государств должны осознать свою ответственность за действия Зеленского, которые он предпринимает во многом с их одобрения или молчаливого согласия. "За гибель мирных граждан ответить придётся!!!" - заключил он.
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Политика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Госдума
Зеленский сделал терроризм идеологией Киева, заявил Володин
Володин: Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Утративший легитимность Владимир Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Просроченный… Утративший легитимность Зеленский, борясь за личную власть, сделал терроризм государственной идеологией киевского режима", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Зеленский несёт персональную ответственность за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей.
По словам Володина, главе киевского режима не нужен мир, и он не думает о гражданах Украины и о будущем страны.
"Этот просроченный обмылок хочет любыми способами, любой ценой сохраниться во власти, цепляясь за неё", - сказал председатель Госдумы.
Володин добавил, что парламенты европейских государств должны осознать свою ответственность за действия Зеленского, которые он предпринимает во многом с их одобрения или молчаливого согласия.
"За гибель мирных граждан ответить придётся!!!" - заключил он.
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