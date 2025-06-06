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ВТБ ожидает снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВТБ ожидает снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки
ВТБ ожидает снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки - 06.06.2025, ПРАЙМ
ВТБ ожидает снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки
Банки РФ начнут снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки, короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными, ВТБ внимательно... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:19+0300
2025-06-06T15:19+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банки РФ начнут снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки, короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными, ВТБ внимательно следит за ситуацией на рынке и не исключает дальнейших изменений условий по своим сберегательным продуктам, сообщает банк. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. "Регулятор впервые почти за три года снизил ключевую ставку, а значит и доходность по средне- и долгосрочным вкладам после этого сигнала продолжит сокращаться. В это же время короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными, борьба за вкладчика между банками на сроках до полугода существенно усилится", - говорится в сообщении банка. Отмечается, что несмотря на корректировки по ставкам, население продолжит аккумулировать средства на депозитах как наиболее надежном и понятном инструменте для сбережений. В перспективе эти средства могут быть направлены на крупные покупки или инвестиции. Но говорить о серьезном изменении "сберегательного" тренда пока преждевременно – ставки по вкладам остаются на привлекательном двузначном уровне и позволяют опережающими инфляцию темпами наращивать капитал. "Отложенный спрос начнет активно реализовываться только в случае последовательного значительного снижения ключевой ставки - до уровней 14-15% годовых. ВТБ внимательно следит за ситуацией на рынке и не исключает дальнейших изменений условий по своим сберегательным продуктам", - также говорится в сообщении. По оценке ВТБ, резкого снижения ставок по розничным кредитам не произойдет. Даже с ключевой ставкой 20% стоимость кредитов остается экстра-высокой и до начала полноценного "кредитного ренессанса" пока еще достаточно далеко. ВТБ сейчас анализирует ситуацию по кредитным продуктам, окончательные решения будут объявлены позднее. Итоговые параметры будут определены с учётом риторики регулятора и действий конкурентов, отметили в банке.
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банки, финансы, бизнес, рф, втб
Экономика, Банки, Финансы, Бизнес, РФ, ВТБ
15:19 06.06.2025
 
ВТБ ожидает снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки

ВТБ: банки начнут снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банки РФ начнут снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки, короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными, ВТБ внимательно следит за ситуацией на рынке и не исключает дальнейших изменений условий по своим сберегательным продуктам, сообщает банк.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
"Регулятор впервые почти за три года снизил ключевую ставку, а значит и доходность по средне- и долгосрочным вкладам после этого сигнала продолжит сокращаться. В это же время короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными, борьба за вкладчика между банками на сроках до полугода существенно усилится", - говорится в сообщении банка.
Отмечается, что несмотря на корректировки по ставкам, население продолжит аккумулировать средства на депозитах как наиболее надежном и понятном инструменте для сбережений. В перспективе эти средства могут быть направлены на крупные покупки или инвестиции. Но говорить о серьезном изменении "сберегательного" тренда пока преждевременно – ставки по вкладам остаются на привлекательном двузначном уровне и позволяют опережающими инфляцию темпами наращивать капитал.
"Отложенный спрос начнет активно реализовываться только в случае последовательного значительного снижения ключевой ставки - до уровней 14-15% годовых. ВТБ внимательно следит за ситуацией на рынке и не исключает дальнейших изменений условий по своим сберегательным продуктам", - также говорится в сообщении.
По оценке ВТБ, резкого снижения ставок по розничным кредитам не произойдет. Даже с ключевой ставкой 20% стоимость кредитов остается экстра-высокой и до начала полноценного "кредитного ренессанса" пока еще достаточно далеко.
ВТБ сейчас анализирует ситуацию по кредитным продуктам, окончательные решения будут объявлены позднее. Итоговые параметры будут определены с учётом риторики регулятора и действий конкурентов, отметили в банке.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
ВТБ ждет снижения ставок по депозитам вслед за слабым спросом на кредиты
30 мая, 10:20
 
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