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ВТБ ожидает снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки

ВТБ ожидает снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки - 06.06.2025, ПРАЙМ

ВТБ ожидает снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки

Банки РФ начнут снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки, короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными, ВТБ внимательно... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T15:19+0300

2025-06-06T15:19+0300

2025-06-06T15:19+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Банки РФ начнут снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки, короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными, ВТБ внимательно следит за ситуацией на рынке и не исключает дальнейших изменений условий по своим сберегательным продуктам, сообщает банк. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. "Регулятор впервые почти за три года снизил ключевую ставку, а значит и доходность по средне- и долгосрочным вкладам после этого сигнала продолжит сокращаться. В это же время короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными, борьба за вкладчика между банками на сроках до полугода существенно усилится", - говорится в сообщении банка. Отмечается, что несмотря на корректировки по ставкам, население продолжит аккумулировать средства на депозитах как наиболее надежном и понятном инструменте для сбережений. В перспективе эти средства могут быть направлены на крупные покупки или инвестиции. Но говорить о серьезном изменении "сберегательного" тренда пока преждевременно – ставки по вкладам остаются на привлекательном двузначном уровне и позволяют опережающими инфляцию темпами наращивать капитал. "Отложенный спрос начнет активно реализовываться только в случае последовательного значительного снижения ключевой ставки - до уровней 14-15% годовых. ВТБ внимательно следит за ситуацией на рынке и не исключает дальнейших изменений условий по своим сберегательным продуктам", - также говорится в сообщении. По оценке ВТБ, резкого снижения ставок по розничным кредитам не произойдет. Даже с ключевой ставкой 20% стоимость кредитов остается экстра-высокой и до начала полноценного "кредитного ренессанса" пока еще достаточно далеко. ВТБ сейчас анализирует ситуацию по кредитным продуктам, окончательные решения будут объявлены позднее. Итоговые параметры будут определены с учётом риторики регулятора и действий конкурентов, отметили в банке.

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