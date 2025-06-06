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"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску ЗАЭС - 06.06.2025, ПРАЙМ
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"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску ЗАЭС
"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску ЗАЭС - 06.06.2025, ПРАЙМ
"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску ЗАЭС
"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации, говорится в сообщении ведомства по итогам... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T14:26+0300
2025-06-06T14:26+0300
энергетика
россия
калининград
алексей лихачев
рафаэль гросси
запорожская аэс
росатом
магатэ
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. "Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации, говорится в сообщении ведомства по итогам прошедших в Калининграде консультаций делегаций России и МАГАТЭ. В Калининграде в пятницу прошёл очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ) во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. "Алексей Лихачев отметил проводимую в настоящее время работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации", - говорится в сообщении.
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россия, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс, росатом, магатэ
Энергетика, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Росатом, МАГАТЭ
14:26 06.06.2025
 
"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску ЗАЭС

"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. "Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации, говорится в сообщении ведомства по итогам прошедших в Калининграде консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
В Калининграде в пятницу прошёл очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ) во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
"Алексей Лихачев отметил проводимую в настоящее время работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации", - говорится в сообщении.
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС и ротацию экспертов
14:14
 
ЭнергетикаРОССИЯКАЛИНИНГРАДАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСРосатомМАГАТЭ
 
 
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