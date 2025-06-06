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"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску ЗАЭС

"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску ЗАЭС - 06.06.2025, ПРАЙМ

"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску ЗАЭС

"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации, говорится в сообщении ведомства по итогам... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T14:26+0300

2025-06-06T14:26+0300

2025-06-06T14:26+0300

энергетика

россия

калининград

алексей лихачев

рафаэль гросси

запорожская аэс

росатом

магатэ

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. "Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации, говорится в сообщении ведомства по итогам прошедших в Калининграде консультаций делегаций России и МАГАТЭ. В Калининграде в пятницу прошёл очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ) во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. "Алексей Лихачев отметил проводимую в настоящее время работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250606/peregovory-858268590.html

калининград

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россия, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс, росатом, магатэ