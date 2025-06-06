https://1prime.ru/20250606/zaes-858269582.html
"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску ЗАЭС
"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску ЗАЭС - 06.06.2025, ПРАЙМ
"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску ЗАЭС
"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации, говорится в сообщении ведомства по итогам... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T14:26+0300
2025-06-06T14:26+0300
2025-06-06T14:26+0300
энергетика
россия
калининград
алексей лихачев
рафаэль гросси
запорожская аэс
росатом
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/83785/27/837852773_0:143:3132:1905_1920x0_80_0_0_2508f4d5cb0c95e7c83e596565d62673.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. "Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации, говорится в сообщении ведомства по итогам прошедших в Калининграде консультаций делегаций России и МАГАТЭ. В Калининграде в пятницу прошёл очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ) во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. "Алексей Лихачев отметил проводимую в настоящее время работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250606/peregovory-858268590.html
калининград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83785/27/837852773_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_8a1114fabb3b71e404d1a4d0b99ce2ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс, росатом, магатэ
Энергетика, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Росатом, МАГАТЭ
"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску ЗАЭС
"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. "Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации, говорится в сообщении ведомства по итогам прошедших в Калининграде консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
В Калининграде в пятницу прошёл очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ) во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
"Алексей Лихачев отметил проводимую в настоящее время работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации", - говорится в сообщении.
Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС и ротацию экспертов