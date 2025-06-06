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"Грядет обвал". В Верховной раде послали мрачный сигнал Зеленскому
"Грядет обвал". В Верховной раде послали мрачный сигнал Зеленскому - 06.06.2025, ПРАЙМ
"Грядет обвал". В Верховной раде послали мрачный сигнал Зеленскому
Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского принять условия российского меморандума может привести к краху фронта. Таким мнением в своем Telegram-канале... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T09:00+0300
2025-06-06T09:00+0300
2025-06-06T09:00+0300
политика
украина
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского принять условия российского меморандума может привести к краху фронта. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский."По прекращению огня Украине сказать нечего, т.к. ни на какие компромиссы Зеленский не готов. Но без них нет помощи от США и грядет обвал фронта", - отметил нардеп.Дубинский подчеркнул, что любые уступки, в том числе отмена мобилизации и поставок оружия, могут привести к краху режима Зеленского.Ранее 2 июня в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и Украины в турецком Стамбуле. В рамках встречи стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Грядет обвал". В Верховной раде послали мрачный сигнал Зеленскому
Дубинский: отказ Зеленского принять меморандум России закончится обвалом фронта
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского принять условия российского меморандума может привести к краху фронта. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"По прекращению огня Украине сказать нечего, т.к. ни на какие компромиссы Зеленский не готов. Но без них нет помощи от США и грядет обвал фронта", - отметил нардеп.
Дубинский подчеркнул, что любые уступки, в том числе отмена мобилизации и поставок оружия, могут привести к краху режима Зеленского.
Ранее 2 июня в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и Украины в турецком Стамбуле. В рамках встречи стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
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