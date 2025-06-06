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Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США

Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США - 06.06.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США

Стоимость золота поднимается в пятницу утром на фоне снижения доходности гособлигаций США, следует из данных торгов. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T09:20+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в пятницу утром на фоне снижения доходности гособлигаций США, следует из данных торгов. По состоянию на 9.06 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 11,96 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,35%, до 3 387,06 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,15% - до 36,215 доллара. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) по состоянию на 9.06 мск снижалась до 4,389% с 4,393% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", снижение их доходности может поддерживать рост котировок золота. Мировые рынки ожидают данные по безработице в США. Прогнозируется, что показатель в мае остался на уровне предыдущего месяца в 4,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 130 тысяч после увеличения на 177 тысяч в апреле. Данные по рынку труда страны учитывает Федеральная резервная система США при построении своей денежно-кредитной политики, которая, в свою очередь, может оказать влияние на доллар, к изменению динамики его курса чувствительны котировки золота.

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