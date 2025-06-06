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Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250606/zoloto--858252931.html
Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США
Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США - 06.06.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США
Стоимость золота поднимается в пятницу утром на фоне снижения доходности гособлигаций США, следует из данных торгов. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T09:20+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в пятницу утром на фоне снижения доходности гособлигаций США, следует из данных торгов. По состоянию на 9.06 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 11,96 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,35%, до 3 387,06 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,15% - до 36,215 доллара. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) по состоянию на 9.06 мск снижалась до 4,389% с 4,393% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", снижение их доходности может поддерживать рост котировок золота. Мировые рынки ожидают данные по безработице в США. Прогнозируется, что показатель в мае остался на уровне предыдущего месяца в 4,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 130 тысяч после увеличения на 177 тысяч в апреле. Данные по рынку труда страны учитывает Федеральная резервная система США при построении своей денежно-кредитной политики, которая, в свою очередь, может оказать влияние на доллар, к изменению динамики его курса чувствительны котировки золота.
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рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
09:20 06.06.2025
 
Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США

Золото дорожает на снижении доходности гособлигаций США на 0,35%

© fotolia.com / Scanrail%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© fotolia.com / Scanrail
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в пятницу утром на фоне снижения доходности гособлигаций США, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.06 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 11,96 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,35%, до 3 387,06 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,15% - до 36,215 доллара.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) по состоянию на 9.06 мск снижалась до 4,389% с 4,393% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", снижение их доходности может поддерживать рост котировок золота.
Мировые рынки ожидают данные по безработице в США. Прогнозируется, что показатель в мае остался на уровне предыдущего месяца в 4,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 130 тысяч после увеличения на 177 тысяч в апреле.
Данные по рынку труда страны учитывает Федеральная резервная система США при построении своей денежно-кредитной политики, которая, в свою очередь, может оказать влияние на доллар, к изменению динамики его курса чувствительны котировки золота.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Цена на золото колеблется в четверг вечером
Вчера, 17:59
 
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