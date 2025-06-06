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Золото дешевеет на статистике о занятости в США
Золото дешевеет на статистике о занятости в США - 06.06.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на статистике о занятости в США
Стоимость золота перешла к снижению в пятницу после публикации статистики о занятости в США, следует из данных торгов. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T17:42+0300
2025-06-06T17:42+0300
2025-06-06T17:42+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению в пятницу после публикации статистики о занятости в США, следует из данных торгов. По состоянию на 17.36 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 23,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,7%, до 3 351,8 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл слабо дорожал. Июльский фьючерс на серебро на 17.36 мск дорожал на 0,91% - до 36,133 доллара. Безработица в США в мае ожидаемо осталась на уровне апреля в 4,2%. В то же время число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 139 тысяч, рост прогнозировался на уровне 130 тысяч. Несмотря на снижение в пятницу, котировки драгоценного металла готовятся завершить неделю в плюсе: с понедельника золото подорожало на 0,8%.
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рынок, сша, comex
Экономика, Рынок, США, Comex
Золото дешевеет на статистике о занятости в США
Золото дешевеет на фоне выхода статистики о занятости в США
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению в пятницу после публикации статистики о занятости в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.36 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 23,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,7%, до 3 351,8 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл слабо дорожал.
Июльский фьючерс на серебро на 17.36 мск дорожал на 0,91% - до 36,133 доллара.
Безработица в США в мае ожидаемо осталась на уровне апреля в 4,2%. В то же время число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 139 тысяч, рост прогнозировался на уровне 130 тысяч.
Несмотря на снижение в пятницу, котировки драгоценного металла готовятся завершить неделю в плюсе: с понедельника золото подорожало на 0,8%.
Безработица в США в мае осталась на уровне 4,2%