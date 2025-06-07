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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 07.06.2025, ПРАЙМ
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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 07.06.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск гражданских судов введены в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации. | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T23:36+0300
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происшествия
росавиация
калуга
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск гражданских судов введены в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга", — говорится в сообщении.
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росавиация, калуга, аэропорт, ограничения
Происшествия, Росавиация, Калуга, аэропорт, ограничения
23:36 07.06.2025 (обновлено: 23:37 07.06.2025)
 
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения

© Unsplash/Rudy DongСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Rudy Dong
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск гражданских судов введены в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга", — говорится в сообщении.
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ПроисшествияРосавиацияКалугааэропортограничения
 
 
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