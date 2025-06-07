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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 07.06.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских судов введены в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации. | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T23:36+0300

2025-06-07T23:36+0300

2025-06-07T23:37+0300

происшествия

росавиация

калуга

аэропорт

ограничения

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск гражданских судов введены в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга", — говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250528/aeroport-857991901.html

калуга

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росавиация, калуга, аэропорт, ограничения