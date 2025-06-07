Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банки рассказали о планах по снижению ставок по вкладам - 07.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250607/bank-858290382.html
Банки рассказали о планах по снижению ставок по вкладам
Банки рассказали о планах по снижению ставок по вкладам - 07.06.2025, ПРАЙМ
Банки рассказали о планах по снижению ставок по вкладам
Большинство банков в России намерены снизить ставки по вкладам вслед за решением ЦБ по ключевой ставке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T08:17+0300
2025-06-07T08:17+0300
экономика
банки
финансы
рф
татьяна курзякова
сбербанк
втб
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_6729ef659901edff8ea96c7f1ac31d14.jpg
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Большинство банков в России намерены снизить ставки по вкладам вслед за решением ЦБ по ключевой ставке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов. В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк с 11 июня снижает ставки по основной линейке вкладов на 1 процентный пункт на всех сроках, максимальная ставка будет 19% годовых. В пресс-службе ВТБ отметили, что не исключают изменений условий по своим сберегательным продуктам. По оценке кредитной организации, банки РФ начнут снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки, а короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными. В пресс-службе Совкомбанка подчеркнули, что банк уже снизил ставки, и на данный момент максимальная ставка по вкладам составляет 20% годовых. Главный аналитик кредитной организации Анна Землянова указала, что ставки по банковским продуктам продолжат снижаться вслед за ключевой ставкой. Директор по макроэкономическому анализу банка "Дом.РФ" Жанна Смирнова не ожидает дальнейшего заметного расширения спреда депозитных ставок с ключевой ставкой, поэтому в среднем по рынку в конце года предложение по вкладам будет находиться вблизи диапазона 15-17%. "Мы предполагаем, что решение о снижении рыночных ставок по вкладам будут принимать многие участники рынка, включая нас. Снижение, при этом, будет постепенным", - заявила директор департамента развития транзакционных и сберегательных продуктов "Московского кредитного банка" Татьяна Курзякова. "Абсолют банк" сообщил, что будет корректировать ставки на следующей неделе, и снижение составит от 0,2 до 1 процентного пункта. В пресс-службе банка "Русский Стандарт" отметили, что банк традиционно скорректирует свои ставки с учетом конъюнктуры рынка.
https://1prime.ru/20250606/stavki-858282264.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aa4af2337163d6177614d16a64000a70.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, рф, татьяна курзякова, сбербанк, втб, банк россии
Экономика, Банки, Финансы, РФ, Татьяна Курзякова, Сбербанк, ВТБ, Банк России
08:17 07.06.2025
 
Банки рассказали о планах по снижению ставок по вкладам

РИА Новости: большинство банков намерены снизить ставки по вкладам вслед за решением ЦБ

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Большинство банков в России намерены снизить ставки по вкладам вслед за решением ЦБ по ключевой ставке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов.
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк с 11 июня снижает ставки по основной линейке вкладов на 1 процентный пункт на всех сроках, максимальная ставка будет 19% годовых.
В пресс-службе ВТБ отметили, что не исключают изменений условий по своим сберегательным продуктам. По оценке кредитной организации, банки РФ начнут снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки, а короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными.
В пресс-службе Совкомбанка подчеркнули, что банк уже снизил ставки, и на данный момент максимальная ставка по вкладам составляет 20% годовых. Главный аналитик кредитной организации Анна Землянова указала, что ставки по банковским продуктам продолжат снижаться вслед за ключевой ставкой.
Директор по макроэкономическому анализу банка "Дом.РФ" Жанна Смирнова не ожидает дальнейшего заметного расширения спреда депозитных ставок с ключевой ставкой, поэтому в среднем по рынку в конце года предложение по вкладам будет находиться вблизи диапазона 15-17%.
"Мы предполагаем, что решение о снижении рыночных ставок по вкладам будут принимать многие участники рынка, включая нас. Снижение, при этом, будет постепенным", - заявила директор департамента развития транзакционных и сберегательных продуктов "Московского кредитного банка" Татьяна Курзякова.
"Абсолют банк" сообщил, что будет корректировать ставки на следующей неделе, и снижение составит от 0,2 до 1 процентного пункта. В пресс-службе банка "Русский Стандарт" отметили, что банк традиционно скорректирует свои ставки с учетом конъюнктуры рынка.
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Впервые за три года: Банк России начал цикл снижения ставок
Вчера, 17:48
 
ЭкономикаБанкиФинансыРФТатьяна КурзяковаСбербанкВТББанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала