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Дом основателя ChronoPay продан на торгах

Дом основателя ChronoPay продан на торгах - 07.06.2025, ПРАЙМ

Дом основателя ChronoPay продан на торгах

Дом в подмосковной Жуковке основателя ChronoPay Павла Врублевского и его несовершеннолетних детей продан на торгах в рамках процедуры банкротства, следует из... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T08:43+0300

2025-06-07T08:43+0300

2025-06-07T08:43+0300

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Дом в подмосковной Жуковке основателя ChronoPay Павла Врублевского и его несовершеннолетних детей продан на торгах в рамках процедуры банкротства, следует из документов в распоряжении РИА Новости. В апреле прошлого года Арбитражный суд города Москвы признал Павла Врублевского банкротом (соответствующее решение есть в распоряжении РИА Новости). Чтобы расплатиться с кредитами по долгам в 75 миллионов рублей был назначен финансовый управляющий. В конкурсную массу были включены дом в подмосковных Палицах с участком, квартира в Москве, автомобили и коттедж в престижном поселке Жуковка. Как рассказал РИА Новости его адвокат Михаил Громадский, самым ликвидным активом Врублевского был земельный участок и дом в Жуковке, площадь которого превышает 1000 квадратных метров, рыночная стоимость, по словам адвоката, оценивается свыше 400 миллионов рублей. Коттедж находился в совместной собственности Врублевского и его супруги, которая являлась титульным владельцем. Поскольку сам Врублевский длительное время не мог полноценно участвовать в процедуре банкротства из-за его нахождения в СИЗО, адвокаты предлагали разные пути решения уплаты его долга. Одним из вариантов было заключение мирового соглашения, от которого кредиторы отказались, а также продажа менее дорогостоящего имущества, в частности, дома в подмосковных Палицах. Несмотря на это, финансовый управляющий выставил на торги именно коттедж в Жуковке по заниженной стоимости, который был "достаточно быстро реализован за 199 млн рублей", пояснил Громадский. Сообщение о продаже дома опубликовано на открытом федеральном ресурсе, договор купли-продажи был заключен 10 апреля 2025 года. При этом в конкурсную массу включено иное имущество Врублевского, в том числе единственное жилье, что, по словам Громадского, нарушает требования законодательства о банкротстве, и "позволяет сделать вывод о намерениях кредиторов необоснованно продолжить процедуру банкротства, увеличивая расходы на нее". "Мы подали апелляционную жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд для разрешения разногласий по поводу продажи имущества моего доверителя (Павла Врублевского - ред). Кроме того, что правом владения и пользования домом сохраняют несовершеннолетние дети, что не было учтено при продаже этого имущества, он был реализован по цене ниже рынка как минимум на 50%, что подтверждено отчетом оценщика. Заседание назначено на 17 июня" - рассказал РИА Новости Михаил Громадский. Сам Врублевский считает, что были нарушены права его детей, которые там проживают. Адвокат Дмитрий Алексашин рассказал РИА Новости, что предполагаемые новые владельцы дома приезжали в Жуковку в сопровождении сотрудников полиции, однако узнав о наличии несовершеннолетних, они "развернулись и уехали". "По данному факту мной от имени Врублевского Павла Олеговича отправлено письмо руководителю управления "К" ФСБ Ивану Ткачеву с просьбой разобраться в ситуации", - пояснил Алексашин РИА Новости. Он добавил, что полный текст письма опубликован в Telegram-канале Врублевского. Основатель ChronoPay Павел Врублевский был задержан в марте 2022 года, с тех пор он находится под стражей. На скамье подсудимых вместе с ним еще трое фигурантов: сотрудники компании Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин, директор ООО "Вангуд" Надежда Акимова. В зависимости от роли каждого фигурантам вменяются мошенничество организованной преступной группы, на 536 тысяч рублей, легализация денежных средств, полученных преступным путем, кража, неправомерном оборот средств платежей. По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль. Как следует из материалов, фигуранты создали ООО "Вангуд" и открыли на нее счета в нескольких банках. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, полагает следствие. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей. Сам Врублевский отверг обвинения. В своем выступлении в Хамовническом суде Москвы, где слушается дело, он заявлял, что квалификация организованной группы вменяется ему для утяжеления обвинений, которые были бы сняты за истечением срока давности. Тем не менее, прокурор в прениях сторон запросил для него в качестве наказания 12 лет лишения свободы со штрафом 2,5 миллиона рублей, остальным фигурантам - от 7 до 10 лет колонии со штрафами от 50 тысяч до 2 миллионов рублей. Следующее заседание по делу назначено на 19 июня, как ожидается, в процессе должен выступить с последним словом Ведяшкин, после чего суд удалится в совещательную комнату. У Врублевского уже были проблемы с законом в России: в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с "Аэрофлотом". Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя, в итоге у "Аэрофлота" возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет.

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бизнес, россия, недвижимость, мвд