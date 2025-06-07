Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России восхищаются смелостью Трампа и Маска, заявил Дмитриев - 07.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250607/dmitriev-858288889.html
В России восхищаются смелостью Трампа и Маска, заявил Дмитриев
В России восхищаются смелостью Трампа и Маска, заявил Дмитриев - 07.06.2025, ПРАЙМ
В России восхищаются смелостью Трампа и Маска, заявил Дмитриев
Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск одержали победу в борьбе с "глубинным государством", многие в России восхищаются их смелостью, заявил... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T01:02+0300
2025-06-07T01:02+0300
экономика
россия
общество
сша
москва
рф
дональд трамп
кирилл дмитриев
рфпи
washington post
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858288889.jpg?1749247330
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск одержали победу в борьбе с "глубинным государством", многие в России восхищаются их смелостью, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он отреагировал в соцсети X на публикацию газеты Washington Post о реакции ряда российских чиновников на конфликт между Маском и Трампом. "Пока вы прикрывали угасание (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, Трамп и Маск сражались с глубинным государством - и одержали победу. Многие в России восхищаются их смелостью. Победы еще не закончились", - написал глава РФПИ. Также Дмитриев сказал "спасибо" газете за то, что она использовала в статье его "самую лучшую фотографию" и включила в текст его посты - "пусть и слегка исказив правду". В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения. Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
сша
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , сша, москва, рф, дональд трамп, кирилл дмитриев, рфпи, washington post, tesla
Экономика, РОССИЯ, Общество , США, МОСКВА, РФ, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, РФПИ, Washington Post, Tesla
01:02 07.06.2025
 
В России восхищаются смелостью Трампа и Маска, заявил Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев: многие в России восхищаются смелостью Трампа и Маска

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск одержали победу в борьбе с "глубинным государством", многие в России восхищаются их смелостью, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Он отреагировал в соцсети X на публикацию газеты Washington Post о реакции ряда российских чиновников на конфликт между Маском и Трампом. "Пока вы прикрывали угасание (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, Трамп и Маск сражались с глубинным государством - и одержали победу. Многие в России восхищаются их смелостью. Победы еще не закончились", - написал глава РФПИ.
Также Дмитриев сказал "спасибо" газете за то, что она использовала в статье его "самую лучшую фотографию" и включила в текст его посты - "пусть и слегка исказив правду".
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоСШАМОСКВАРФДональд ТрампКирилл ДмитриевРФПИWashington PostTesla
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала