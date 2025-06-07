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Россия и Таиланд ратифицировали договор о взаимной выдаче преступников

Россия и Таиланд ратифицировали договор о взаимной выдаче преступников - 07.06.2025, ПРАЙМ

Россия и Таиланд ратифицировали договор о взаимной выдаче преступников

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Таиландом о взаимной выдаче лиц, в отношении которых направляются запросы... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T11:38+0300

2025-06-07T11:38+0300

2025-06-07T11:38+0300

общество

россия

таиланд

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Таиландом о взаимной выдаче лиц, в отношении которых направляются запросы для осуществления уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора за совершение преступления. Согласно документу, выдачу повлекут за собой преступления, за которые законодательством обеих стран предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание. Если запрос о выдаче направлен в отношении лица, приговоренного в запрашивающей стране к лишению свободы за предусматривающее выдачу преступление, лицо будет подлежать выдаче только в тех случаях, когда срок неотбытой части наказания составляет не менее полугода. Запрос о выдаче не будет подлежать исполнению, если у запрашиваемой стороны есть основания полагать, что запрос представлен в целях преследования или наказания лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или в связи с его политическими убеждениями либо этому лицу может быть нанесен ущерб по любой из этих причин. Также договор не порождает ни для одной из сторон обязательств по выдаче собственных граждан. В договоре также отмечается, что документ применяется к запросам о выдаче, полученным после его вступления в силу, даже если запросы связаны с деяниями, совершенными до вступления закона в силу. Центральными органами со стороны России является Генеральная прокуратура, а со стороны Таиланда - генеральный прокурор.

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общество , россия, таиланд, владимир путин