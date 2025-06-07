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В Подмосковье остановили движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе
В Подмосковье остановили движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе - 07.06.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье остановили движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе
Движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе в Подмосковье полностью остановлено из-за пожара на складе в Пушкино, сообщили в "Мострансавто". | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T22:41+0300
2025-06-07T22:41+0300
2025-06-07T22:41+0300
происшествия
подмосковье
шоссе
приостановка движения
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе в Подмосковье полностью остановлено из-за пожара на складе в Пушкино, сообщили в "Мострансавто". Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино. Позднее площадь пожара выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание. После этого обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров. Позднее пожар был локализован на площади 21 тысяча квадратных метров. "Из-за пожара полностью остановлено движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе", - написали в Telegram-канале ведомства. Согласно сообщению, сейчас автобусы маршрутов 22, 40, 47, 316, 451 работают по фактическому прибытию на остановочные пункты.
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подмосковье, шоссе, приостановка движения
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, шоссе, приостановка движения
В Подмосковье остановили движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе
В Подмосковье полностью остановили движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе в Подмосковье полностью остановлено из-за пожара на складе в Пушкино, сообщили в "Мострансавто".
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино. Позднее площадь пожара выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание. После этого обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров. Позднее пожар был локализован на площади 21 тысяча квадратных метров.
"Из-за пожара полностью остановлено движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе", - написали в Telegram-канале ведомства.
На складе в подмосковном Пушкино локализовали пожар
Согласно сообщению, сейчас автобусы маршрутов 22, 40, 47, 316, 451 работают по фактическому прибытию на остановочные пункты.