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В Эстонии обеспокоены рисками размещения заключенных из Швеции - 07.06.2025, ПРАЙМ
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В Эстонии обеспокоены рисками размещения заключенных из Швеции
В Эстонии обеспокоены рисками размещения заключенных из Швеции - 07.06.2025, ПРАЙМ
В Эстонии обеспокоены рисками размещения заключенных из Швеции
Полиция безопасности Эстонии обеспокоена из-за рисков размещения заключенных из Швеции в Тартуской тюрьме. | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T03:05+0300
2025-06-07T03:05+0300
общество
мировая экономика
эстония
швеция
москва
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Полиция безопасности Эстонии обеспокоена из-за рисков размещения заключенных из Швеции в Тартуской тюрьме. Ранее шведское министерство юстиции сообщило о том, что Швеция и Эстония достигли соглашения об аренде тюремных мест, по которому Швеция сможет арендовать в эстонской тюрьме 400 камер для 600 заключенных. Шведское правительство планирует внести соответствующее предложение в парламент весной 2026 года. Вступление законопроекта в силу намечено на 1 июля 2026 года. "Основную озабоченность у нас вызывает то, что в Эстонию могут приехать преступники, связанные с экстремизмом или международной организованной преступностью, и что иностранных заключенных станут посещать лица, у которых есть связи с теми же экстремистами или с международной организованной преступностью. Еще одна проблема в том, что Эстония должна быть готова к увеличению расходов на медицинскую и юридическую помощь, а также на перевод", - заявила пресс-секретарь полиции безопасности Эстонии Марта Туул, чьи слова приводит телерадиокомпания ERR. Как отмечается в публикации на сайте ERR, также могут возникнуть проблемы с идентификацией преступников, прибывших из третьих стран, кроме того, существенно возрастут расходы из-за необходимости нанимать тюремных чиновников. Ранее ERR сообщала, что шведские заключенные будут содержаться отдельно от эстонских, а для снижения рисков преступности работников тюрем будут обучать общению с представителями других культур.
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общество , мировая экономика, эстония, швеция, москва
Общество , Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, ШВЕЦИЯ, МОСКВА
03:05 07.06.2025
 
В Эстонии обеспокоены рисками размещения заключенных из Швеции

Полиция безопасности Эстонии обеспокоена рисками размещения заключенных из Швеции

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Полиция безопасности Эстонии обеспокоена из-за рисков размещения заключенных из Швеции в Тартуской тюрьме.
Ранее шведское министерство юстиции сообщило о том, что Швеция и Эстония достигли соглашения об аренде тюремных мест, по которому Швеция сможет арендовать в эстонской тюрьме 400 камер для 600 заключенных. Шведское правительство планирует внести соответствующее предложение в парламент весной 2026 года. Вступление законопроекта в силу намечено на 1 июля 2026 года.
"Основную озабоченность у нас вызывает то, что в Эстонию могут приехать преступники, связанные с экстремизмом или международной организованной преступностью, и что иностранных заключенных станут посещать лица, у которых есть связи с теми же экстремистами или с международной организованной преступностью. Еще одна проблема в том, что Эстония должна быть готова к увеличению расходов на медицинскую и юридическую помощь, а также на перевод", - заявила пресс-секретарь полиции безопасности Эстонии Марта Туул, чьи слова приводит телерадиокомпания ERR.
Как отмечается в публикации на сайте ERR, также могут возникнуть проблемы с идентификацией преступников, прибывших из третьих стран, кроме того, существенно возрастут расходы из-за необходимости нанимать тюремных чиновников.
Ранее ERR сообщала, что шведские заключенные будут содержаться отдельно от эстонских, а для снижения рисков преступности работников тюрем будут обучать общению с представителями других культур.
 
ОбществоМировая экономикаЭСТОНИЯШВЕЦИЯМОСКВА
 
 
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