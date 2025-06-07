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Маск перестал отвечать на звонки инвесторов, пишут СМИ - 07.06.2025, ПРАЙМ
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Маск перестал отвечать на звонки инвесторов, пишут СМИ
Маск перестал отвечать на звонки инвесторов, пишут СМИ - 07.06.2025, ПРАЙМ
Маск перестал отвечать на звонки инвесторов, пишут СМИ
Миллиардер и предприниматель Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом не выходит на связь со "сходящими с ума" инвесторами Кремниевой... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T08:32+0300
2025-06-07T08:32+0300
экономика
банки
финансы
сша
дональд трамп
financial times
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Миллиардер и предприниматель Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом не выходит на связь со "сходящими с ума" инвесторами Кремниевой долины, вложившими миллиарды в его бизнес, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник. "Илон не принимает ничьи звонки. Даже тех, кто вложил миллиарды в его компании... Долина сходит с ума", - заявил изданию неназванный инвестор из Кремниевой долины и крупный спонсор Республиканской партии США. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который бизнесмен во вторник назвал "отвратительной мерзостью", призвав затем "убить" документ. Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Предприниматель также публично поддержал идею импичмента Трампа. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14%.
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банки, финансы, сша, дональд трамп, financial times, tesla
Экономика, Банки, Финансы, США, Дональд Трамп, Financial Times, Tesla
08:32 07.06.2025
 
Маск перестал отвечать на звонки инвесторов, пишут СМИ

FT: Маск не выходит на связь со "сходящими с ума" инвесторами Кремниевой долины

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Миллиардер и предприниматель Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом не выходит на связь со "сходящими с ума" инвесторами Кремниевой долины, вложившими миллиарды в его бизнес, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник.
"Илон не принимает ничьи звонки. Даже тех, кто вложил миллиарды в его компании... Долина сходит с ума", - заявил изданию неназванный инвестор из Кремниевой долины и крупный спонсор Республиканской партии США.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который бизнесмен во вторник назвал "отвратительной мерзостью", призвав затем "убить" документ. Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Предприниматель также публично поддержал идею импичмента Трампа. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14%.
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США
01:59
 
ЭкономикаБанкиФинансыСШАДональд ТрампFinancial TimesTesla
 
 
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